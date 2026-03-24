Alerte aeriene în Ucraina. Atacurile ruseşti au afectat şi Republica Moldova, unde linia electrică aeriană Isaccea - Vulcănești a fost deconectată

Aproape întreaga Ucraină este sub alertă aeriană din cauza atacurilor rusești care au provocat victime și pagube materiale, iar linia electrică Isaccea - Vulcănești din Republica Moldova a fost deconectată.

Ucraina a activat marți, 24 martie, alertele aeriene pe aproape întreg teritoriul său, cu excepția regiunii Odesa, ca urmare a unui val de atacuri rusești, potrivit autorităților locale, citate de Agerpres.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase încă de luni seară asupra riscului unei „lovituri masive” în cursul nopții.

„Vă rugăm să acordaţi atenţie alertelor aeriene” marți, a transmis el, continuând: „conform serviciilor noastre de informaţii, ruşii ar putea pregăti un atac masiv”.

Raidurile rusești de marţi, 24 martie, au provocat deja victime în mai multe regiuni. La Poltava, în centrul Ucrainei, șeful administrației regionale, Vitali Dyakivnych, a anunțat pe Telegram că cel puțin două persoane au fost ucise și 11 rănite, după ce în urma atacului s-au înregistrat incendii și pagube în clădiri rezidențiale și la un hotel.

În sudul Ucrainei, la Zaporojie, șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a descris raidurile ruşilor drept un „atac masiv combinat cu rachete și drone”.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite”, a scris el.

Republica Moldova, fără curent electric

Pe lângă victimele directe și pagubele materiale, atacurile au afectat și infrastructura energetică din regiune. Linia electrică aeriană Isaccea - Vulcănești, care alimentează o parte din Republica Moldova, inclusiv Chişinăul, a fost deconectată, potrivit zdg.

„Echipele celor trei operatori de sisteme de transport coordonează la nivel operativ verificările tehnice necesare”, a transmis Ministerul Energiei de la Chișinău., adăugând că va reveni cu actualizări și informații suplimentare pe măsură ce echipele tehnice finalizează verificările în teren, un proces care poate dura câteva ore.