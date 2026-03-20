Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație prin care condamnă Moscova pentru poluarea fluviului Nistru

63 de aleși au votat declarația prin care condamnă Rusia pentru poluarea fluviului Nistru, aducând riscuri majore alimentării cu apă a moldovenilor.

„Volumul total de produse petroliere deversate în fluviul Nistru depășește 1,5 tone, generând un risc major și iminent pentru mediul înconjurător, resursele acvatice, biodiversitatea, sănătatea publică, securitatea alimentării cu apă și pentru interesele vitale ale statului și ale cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în declarația adoptată de Parlamentul Republicii Moldova.

Prin actul adoptat, Legislativul moldovean consideră Federația Rusă direct responsabilă pentru poluarea fluviului Nistru după ce armata lui Vladimir Putin a lansat în data de 7 martie un atac militar masiv asupra infrastructurii energetice din Ucraina, inclusiv asupra Complexului Hidroenergetic din Novodnestrovsk, situat în regiunea Cernăuți.

Principală sursă de apă din Republica Moldova

În urma atacului, cantități semnificative de produse petroliere au fost deversate în fluviul Nistru, care traversează atât Ucraina, cât și Republica Moldova, unde mai multe localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți, al doilea ca mărime, au rămas fără apă timp de mai multe zile consecutive. În același timp, Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile.

„Fluviul Nistru reprezintă principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova, iar contaminarea transfrontalieră a acestuia constituie o consecință directă a atacului armat al Federației Ruse, care era în deplină cunoștință de cauză cu privire la specificul infrastructurii critice vizate și la caracterul inevitabil al catastrofei ecologice generate. Federația Rusă este statul responsabil pentru criza ecologică și umanitară din Republica Moldova, precum și pentru eventualele consecințe negative de lungă durată asupra sănătății cetățenilor Republicii Moldova”, conform aceluiași act.

Totodată, Parlamentul a denunțat dezinformările apărute pe fondul acestui caz, îndemnând moldovenii să se informeze doar din surse credibile. Printre politicienii care le-au răspândit se numără Ion Ceban, edilul Chișinăului, precum și liderul Mișcării Alternative Naționale (MAN), și Bogdan Țîrdea, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Ajutor din partea Bucureștiului

De asemenea, prin declarația adoptată, Parlamentul Republicii Moldova și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, exprimându-și recunoștința față de partenerii externi, inclusiv România și Uniunea Europeană pentru sprijinul acordat în gestionarea situației și atenuarea efectelor negative ale deversării substanțelor poluante în fluviul Nistru.

Pe fondul acestei situații, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat în data de 17 martie la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe i-au transmis o nota de protest lui Oleg Ozerov față de atacul Moscovei asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina, acesta având loc în data 7 martie și provocând scurgeri masive de petrol ,,în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.