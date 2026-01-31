search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Republica Moldova a trecut cu bine peste pana de curent, cu ajutorul Bucureștiului și Kievului. Mesaj de mulțumire venit de la Chișinău

Publicat:

Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit Bucureștiului și Kievului pentru suportul oferit în soluționarea penei de curent electric la nivel național, înregistrată în prima parte a zilei de sâmbătă pe fondul problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina și a condițiilor meteo. 

Ministrul moldovean al Energiei a mulțumit Chișinăului și Kievului. FOTO: Shutterstock
Ministrul moldovean al Energiei a mulțumit Chișinăului și Kievului. FOTO: Shutterstock

Blackout-ul a fost înregistrat între orele 10:00 și 16:00, iar 70% dintre consumatorii din Republica Moldova au fost afectați, conform datelor Ministerului Energiei. Restabilirea alimentării cu energie electrică a avut loc treptat, inclusiv în capitală.

,,În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum. La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie. Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi - Suceava, Straşeni - Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti - Chişinău. Mulțumim operatorilor de sistem din România şi Ucraina pentru intervenţii operative şi cooperare”, a subliniat Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Potrivit oficialilor moldoveni, Chișinăul și Bucureștiul s-au pregătit pentru acest scenariu, testând în perioada verii patru linii de interconectare suplimentare între România și Republica Moldova, iar cu ajutorul acestora, al energiei electrice de la București și al celei proprii, Republica Moldova a oferit energie electrică pentru aproape jumătate dintre consumatori.

Consecințele războiului declanșat de Kremlin

Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a subliniat că incidentul de astăzi ,,arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”.

,,Astăzi, unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieți și lovește infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig și în întuneric. De aceea, să fim recunoscători și să prețuim mereu pacea și liniștea pe care le avem în casele noastre. Mulțumim tuturor celor care, în aceste zile sunt implicați și fac tot posibilul ca noi să avem lumină și căldură în case, celor care se asigură că drumurile rămân practicabile și celor care au grijă de siguranța și securitatea noastră. Vă mulțumim”, a notat oficialul pe pagina sa de Facebook.

Recomandările Chișinăului

În același timp, demnitarul a venit cu mai multe recomandări pentru moldoveni în asemena situații.

,,Să ne informăm din surse oficiale, instituțiile vor continua să vină cu actualizări de informații.

Să acționăm cu responsabilitate și calm.

Să economisim bateria telefonului, să-l folosim pentru urgențe.

Să circulăm cu prudență

Să avem grijă și să verificăm cum se simt cei mai vulnerabili”, a conchis Igor Grosu, care este și liderul puterii de la Chișinău.

Linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, prin care Chișinăul importă energie electrică din România, trece prin Ucraina, dar a fost scoasă din funcțiune. Conform premierului ucrainean, acest lucru s-a întâmplat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au provocat declanșarea unui sistem de protecție ce a scos din funcțiune linia respectivă.

