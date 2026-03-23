search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția Maiei Sandu în cazul soției demnitarului care s-ar fi sinucis pe fondul violenței în familie: ,,Un eșec”

0
0
Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat în cazul soției unui demnitar care s-ar fi sinucis pe fondul violenței în familie, subliniind că acesta reprezintă un eșec al filialei PAS din localitatea în care locuia victima și dând asigurări că va fi investigat conform legii.

Maia Sandu a menționat că Ludmila Vartic nu a fost ajutată de nimeni. FOTO: Presedinte.md

„Este o mare nenorocire. Această femeie nu a fost ajutată de nimeni. Este un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut despre situație. Este, de asemenea, un eșec al comunității din Hîncești și aici mă refer la cunoscuți, colegi de la locul de muncă, prieteni. A existat o comunitate în care femeia a trăit, iar faptul că nimeni din această comunitate nu a văzut îmi este greu de crezut. Cel mai probabil, nu s-a dorit să se vadă. De asemenea, este gravă situația de la spital, unde administrația nu a raportat prima tentativă de suicid, chiar dacă fosta conducere susține acum că a făcut acest lucru la solicitarea Ludmilei, pentru a nu-i afecta locul de muncă. Totuși, legea este lege și trebuie respectată”, a afirmat lidera de la Chișinău. 

Pe fondul acuzațiilor din spațiul public că acest caz ar putea fi mușamalizat, având în vedere că Dumitru Vartic, soțul victimei, este fost membru PAS și vicepreședinte al raionului Hîncești, Maia Sandu a oferit asigurări privind corectitudinea anchetei penale.

,,Vă spun cu toată responsabilitatea că atât eu, cât și colegii mei ne dorim să se facă lumină în acest caz și să se facă dreptate. În toate cazurile de violență în familie din ultima perioadă, am insistat și, din cele cunoscute, anchetele s-au desfășurat corect și au fost duse până la capăt”, a explicat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

De asemenea, președinta Maia Sandu a recomandat victimelor violenței în familie să denunțe cazurile, cerând ajutorul autorităților.

„Rugămintea și sfatul meu insistent sunt: cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale sau în APL, adresați-vă instituțiilor naționale. Dacă nu aveți încredere în stat, apelați la organizațiile neguvernamentale. Există mai multe surse de sprijin și informare. Accesați site-ul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței și veți găsi acolo numere de telefon utile. Indiferent dacă apelați la instituții ale statului sau la organizații neguvernamentale, în această țară se va găsi cu siguranță un om dispus să vă ajute. Este important să cereți acest ajutor”, a conchis lidera de la Chișinău. 

Dumitru Vartic, ex-vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și fost membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, are statut de suspect în cazul sinuciderii soției sale pe fondul violenței în familie. Dosarul penal este investigat în prezent de procurorii din Chișinău după ce inițial a fost examinat de cei din Hîncești.

Solicitată de „Adevărul” cu privire la evoluția anchetei penale, Violina Moraru, purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), a refuzat să ofere amănunte, subliniind că instituția va reveni ,,cu actualizări la finalizarea investigațiilor”.

Moarte suspectă în familia unui demnitar din Republica Moldova: soția acestuia s-ar fi sinucis din cauza violenței

Două scrisori 

Între timp, responsabilii Inspectoratul General al Poliției (IGP) au menționat că soțul Ludmilei Vartic a prezentat polițiștilor o scrisoare despre care a afirmat că ar fi una de adio lăsată de soția sa, însă aceasta nu este autentică și a fost făcută publică pe rețelele sociale.

,,Ambele documente atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului fac parte din materialele dosarului. În acest sens, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor relevante”, au adăugat angajații IGP. 

Instituția a venit cu precizări după ce Dumitru Vartic a spus contrariul cu privire la scrisoarea ajunsă pe internet. 

,,În condițiile în care acest document a devenit public, confirm că scrisoarea a fost scrisă de soția mea și se regăsește anexată la materialele dosarului penal.Totodată, precizez că nu cunosc cine a făcut public acest document”, a notat suspectul pe pagina sa de pe Facebook.

Totodată, Dumitru Vartic reiterează că este nevinovat, menționând că ,,adevărul urmează să fie stabilit exclusiv de instituțiile competente, în baza probelor administrate în cadrul anchetei”.

Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, a demisionat din funcție și a fost exclus din formațiune după acest caz tragic. 

Cauzele decesului

Ludmila Vartic a fost găsită fără suflare în data de 3 martie după ce s-ar fi aruncat în gol de pe un bloc din Chișinău.

Conform ministrului moldovean al Sănătății, Emil Ceban, femeia a decedat din cauza traumatismelor suferite în urma căderii de la înălțime, iar pe corpul ei nu au fost depistate semne de moarte violentă după efectuarea expertizei medico-legale. Rezultatele acesteia sunt consemnate în certificatul de deces, ridicat în data de 4 martie de soțul femeii, adică a doua zi după deces.

„Certificatul de deces a fost eliberat de medicina legală personal soțului, care a venit cu buletinul său și cu buletinul decedatei. Cauza decesului este căderea de la înălțime, fără alte urme de violență”, a spus ministrul Sănătății, Emil Ceban. 

De asemenea, ministrului Sănătății a subliniat că Ludmila Vartic a avut anterior o tentativă de sinucidere, în toamna anului trecut, când a fost internată la Spitalul Raional Hîncești. Potrivit oficialului, reprezentanții instituției nu au informat atunci organele de drept despre caz, fapt care a dus recent la demisia șefului instituției medicale.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului