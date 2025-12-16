search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Maia Sandu reiterează la Haga sprijinul pentru Ucraina: ,,Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi războaie”

Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reiterează că Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut. În cadrul evenimentului de lansare a Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, Maia Sandu afirmă că sprijinul acordat acum este „o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor”.

Maia Sandu a susținut un discurs la Haga. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a susținut un discurs la Haga. FOTO: Presedinte.md

,,Trebuie să fim lucizi în privința realității de pe teren. Ucraina rezistă. Ea continuă să-și apere teritoriul, cetățenii și securitatea Europei. Rusia nu și-a atins obiectivele. Fiecare metru de înaintare în Ucraina vine cu costuri umane și militare colosale pentru Rusia. Acest război va dura în curând mai mult decât participarea Rusiei în Al Doilea Război Mondial. Faptul că Moscova nu a reușit încă să cucerească Donbasul este o dovadă a capacității extraordinare a Ucrainei de a rezista și de a se adapta”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a subliniat că reziliența Kievului în fața războiului declanșat de Kremlin „păstrează pacea în Europa”.

,,Securitatea Europei depinde acum de sprijinul acordat Ucrainei și de împiedicarea Rusiei de a continua acest război și de a-l pregăti pe următorul”, a adăugat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a accentuat că Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut, dar nu unul „sporadic” sau „ezitant”, subliniind că „succesul Ucrainei este o condiție prealabilă pentru pacea viitoare a Europei”.

,,Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor. În același timp, capacitatea Rusiei de a purta război trebuie redusă. Sancțiunile contează. Izolarea contează. Presiunea contează. Un război de agresiune nu poate fi lăsat să rămână sustenabil din punct de vedere economic. O descurajare eficientă astăzi evită costuri militare, economice și umane mult mai mari în viitor. Decizia Uniunii Europene de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești joacă un rol în acest efort. Ea consolidează descurajarea. Le transmite viitorilor agresori că războiul are costuri de durată”, a mai spus lidera de la Chișinău.

Stabilitate sau noi războaie

Potrivit Maiei Sandu, de modul în care se va încheia războiul depinde dacă Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi conflicte.

,,Iar aceasta este responsabilitatea Europei. Nu a altcuiva. Nu a altui continent. Responsabilitatea revine Europei de a susține pacea, de a sprijini Ucraina și de a apăra fundamentele securității, democrației și bunăstării noastre. De a face aceste lucruri cu hotărâre  sau de a eșua în fața istoriei - punând astfel în pericol viitorul democratic și pașnic al Europei. Ucraina luptă. Întrebarea care se află în fața noastră este dacă Europa se va ridica la înălțimea acestui moment sau va eșua”, a conchis președinta Maia Sandu. 

Discuții cu liderul de la Kiev

Tot la Haga, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cei doi discutând despre situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE.

Apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei. Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, a adăugat Maia Sandu. 

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este înființată în cadrul conferinței diplomatice sub egida Consiliului Europei. Chișinăul deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina are scopul de a examina și soluționa cererile de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Aceasta reprezintă etapa următoare instituirii Registrului de Daune pentru Ucraina, convenit de șefii de stat și de guvern la Summitul Consiliului Europei de la Reykjavík. Până în prezent, 44 de state și Uniunea Europeană au aderat la Registru, care a primit deja peste 80.000 de cereri.

Noua Comisie va avea mandatul de a examina, evalua și soluționa cererile depuse în Registru și de a stabili, de la caz la caz, cuantumul despăgubirilor datorate.

Republica Moldova

