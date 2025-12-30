Tatiana Schlossberg, nepoata preşedintelui J.F. Kennedy, a murit la 35 de ani, la scurt timp după ce a dezvăluit că suferă de o boală rară

Tatiana Schlossberg, jurnalistă de mediu și nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, la scurt timp după ce a dezvăluit că suferea de o formă rară și agresivă de leucemie.

Tatiana Schlossberg, jurnalistă și autoare apreciată, a pierdut lupta cu o formă rară de leucemie, la doar 35 de ani.

„Frumoasa noastră Tatiana a trecut în neființă în această dimineață. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

George, Edwin și Josephine Moran

Ed, Caroline, Jack, Rose și Rory”, este anunţul simplu postat pe Instagram de membrii familiei.

Nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg a devenit cunoscută prin articolele sale de mediu, publicate în The New York Times, The Atlantic și The Washington Post, dar și prin cartea „Inconspicuous Consumption” (2019), în care analiza impactul ascuns al stilului de viață asupra mediului.

Recent a dezvăluit public faptul că în 2024 a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută, purtând o mutație rară, Inversiunea 3, întâlnită în mai puțin de 2% dintre cazuri. Boala a fost descoperită în în timp ce era însărcinată în nouă luni, ceea ce a transformat bucurie naşterii celui de-al doilea copil, o fetiţă, într-o încercare dificilă.

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine. Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam”, declara în urmă cu o lună Tatiana Schlossberg,vorbind despre şocul suferit în momentul în care i-a fost pus cumplitul diagnostic.

Tratamentul a fost extrem de solicitant: mai multe cure de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la două studii clinice.

În septembrie 2025, ea a fost diagnosticată, în plus, și cu o formă a virusului Epstein-Barr, care i-a afectat rinichii și a obligat-o să învețe din nou să meargă.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ține în viață timp de un an, poate”, scria ea într-un articol publicat recent.

Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare şi marți, 30 decembrie, familia Schlossberg i-a anunțat decesul.