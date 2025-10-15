Procurorii moldoveni cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber, unul dintre oamenii de bază ai fugarului Ilan Șor

Procurorii moldoveni au contestat pedeapsa cu închisoare aplicată Marinei Tauber, una dintre persoanele de bază ale oligarhului fugar Ilan Șor, solicitând la Curtea de Apel Centru o pedeapsă de 13 ani față de cei 7 ani și 6 luni stabiliți de prima instanță.

Procurorii Anticorupție (PA) afirmă că pedeapsa aplicată pentru cele patru capete de acuzare, pentru care inculpata a fost recunoscută vinovată, este prea blândă, iar sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției.

,,Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât în viziunea PA fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni. Toate probele relevante au fost prezentate instanței de fond, iar argumentul potrivit căruia „nu au fost acumulate suficiente probe” nu este justificat, în situația în care incidentul a fost documentat în totalitate, inclusiv prin înregistrări video și audio”, subliniază acuzarea.

Totodată, responsabilii Procuraturii Anticorupție afirmă că pedeapsa sub formă de ,,șapte ani și șase luni de închisoare, stabilită prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare privind falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat – este necorespunzătoare gravității faptelor.O astfel de pedeapsă, nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”.

Astfel, angajații Procuraturii Anticorupție au solicitat Curții de Apel Centru de la Chișinău ,,casarea parțială a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, rejudecarea cauzei cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției și aplicarea unei pedepse cumulate, pentru 5 capete de acuzare, de 13 ani de închisoare, proporțională cu gravitatea faptelor comise”.

Sentința primei instanțe a fost dictată în data de 30 septembrie în lipsa inculpatei. Tot atunci, aceasta a fost dată în căutare, iar magistrații moldoveni au emis un mandat de arestare preventiv, care va intra în vigoare odată cu identificarea locului aflării sale. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, a fost privată de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, pentru o perioadă de 5 ani. De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a peste 206 milioane de lei moldovenești, bani care au fost utilizați pentru săvârșirea infracțiunii.

Mâna dreaptă a fugarului penal

Om de bază al lui Ilan Șor, Marina Tauber a părăsit Republica Moldova la 7 ianuarie 2025, prin Aeroportul Internațional Chișinău, cu destinația Istanbul. Plecarea a avut loc chiar înaintea unei ședințe de judecată în dosarul respectiv. Aceasta s-ar afla în prezent la Moscova, unde se ascunde și Ilan Șor. Marina Tauber respinge acuzațiile care i se aduc.

Ea este vizată de mai multe sancțiuni internaționale, fiind acuzată că, alături de alți membri din anturajul prorusului Ilan Șor, a contribuit la destabilizarea Chișinăului.