O dronă a survolat Republica Moldova în urma atacului masiv lansat de armata lui Putin în Ucraina

O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.

Inițial, responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova au informat că o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone.

Incidentul s-a produs la aproximativ 2.000 de metri de frontiera moldo-ucraineană, pe direcția localității Săiți din Republica Moldova și a celei Lesnoe din Ucraina.

,,Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci”, au informat reprezentanții structurii.

Angajații Poliției de Frontieră subliniază că au informat autoritățile din Ucraina despre acest caz, iar acestea au confirmat, la rândul lor, observarea pe teritoriul Ucrainei a unei drone, însă fără încărcătură explozivă.

,,Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe radarul autorităților ucrainene. Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian național. În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, au conchis polițiștii de frontieră.

Precizările Ministerului Apărării

Ulterior, reprezentanții Ministerului Apărării din țara vecină au venit cu precizări, menționând că au comunicat cu autoritățile de la Kiev și de la București, iar în urma discuțiilor s-a confirmat survolarea spațiului aerian de dronă.

,,Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, au adăugat reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.

Unul dintre cele mai violente atacuri

În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În consecință, cel puțin nouă persoane au decedat, iar alte câteva zeci au fost rănite.

De exemplu, zece persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite în Ternopil, unde armata rusă a lovit două blocuri, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko.

Printre răniți se numără 12 copii, bilanțul transformând incidentul într-unul dintre cele mai grave atacuri asupra vestului Ucrainei de la începutul invaziei din februarie 2022.