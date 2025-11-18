Chișinăul discută un plan de reintegrare a Transnistriei cu SUA și UE, afirmă premierul Alexandru Munteanu

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că, în acest moment, au loc discuții privind un plan de reintegrare a regiunii separatiste transnistrene cu partenerii americani și europeni, precizând că nu poate oferi alte amănunte.

Întrebat dacă are un plan de retragere a armatei ruse de pe teritoriul regiunii separatiste transnistrene în timpul apropiat, ținând cont că autoritățile moldovene își propun integrarea europeană a țării vecine într-o formă reintegrată, Alexandru Munteanu a răspuns că: ,,Noi discutăm acum un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii noștri americani și cu partenerii noștri europeni. Deocamdată nu pot să ofer detalii, dar așa un plan se discută”.

Alexandru Munteanu a vorbit la acest subiect la Bruxelles, acolo se află în a doua sa vizită externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.

Chișinăul ia în calcul aderarea fără regiunea separatistă

În data de 1 noiembrie, noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că, dacă nu se va reuși reintegrarea regiunii separatiste transnistrene, acest lucru nu va reprezenta un obstacol major în calea integrării Republica Moldova în UE, subliniind că procesul de reintegrare este unul destul de costisitor.

Totodată, Valeriu Chiveri a subliniat că reintegrarea regiunii separatiste va costa ,,foarte mult”, iar Chișinăul nu dispune de acești bani.

,,Aceste calcule se fac în prezent și, evident, fără sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană: o reintegrare sustenabilă, durabilă va fi imposibil de realizat, inclusiv din motivul că va fi un cost destul de mare. Nu vă pot spune care sunt costurile, vă dați seama pentru a egala cel puțin pensiile și alocațiile sociale, trebuie să facem o analiză atentă și profundă a situației din regiune”, a adăugat noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

Integrare după reîntregire

Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în luna septembrie a acestui an că se iau în calcul două scenarii: primul prevede aderarea „într-un singur pas”, iar cel de-al doilea, care este unul de rezervă, vizează aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a detaliat lidera de la Chișinău Maia Sandu după scrutinul parlamentar câștigat de formațiunea pro-europeană PAS.

Declarațiile au venit în contextul în care Kremlinul menține ilegal, de peste trei decenii, trupe pe teritoriul regiunii separatiste, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional, funcționând ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.