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O dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova. Autoritățile sunt în alertă

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 O dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova, în noaptea de druminică spre luni, fără a provoca victime. Autoritățile investighează acum circumstanțele incidentului.

Dronă Shahed explodată FOTO: Telegram (arhivă)
Dronă Shahed explodată FOTO: Telegram (arhivă)

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, relatează Ziarul de Gardă.

Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar ancheta este în continuare în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, scrie Mediafax.

Poliția din Orhei a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic din satul Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității, după care acesta a explodat.

La fața locului au intervenit imediat grupa operativă, echipele specializate și serviciile de intervenție. Oamenii legii au transmis că „zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”.

Totodată, în zonă au ajuns specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma primelor verificări, autoritățile din Moldova au constatat că nu există persoane rănite și nici victime în urma exploziei.

Ancheta a continuat și în dimineața zilei de luni, 8 iunie, când echipele specializate au reluat cercetările la fața locului. Instituțiile responsabile au precizat că documentarea cazului continuă, iar autoritățile colaborează cu structurile naționale competente „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”.

Incidentul vine în contextul în care, de la începutul invaziei rusești în Ucraina, autoritățile din Republica Moldova au raportat de mai multe ori încălcări neautorizate ale spațiului aerian, de către dronele rusești.

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