Vacanțele de vară s-au transformat în adevărate curse pentru supraviețuire pentru mii de turiști aflați în sud-vestul Franței, unde incendiile de vegetație continuă să se extindă necontrolat. Alerte primite în toiul nopții, evacuări în grabă, oameni refugiați pe plaje cu valizele lângă ei sau scoși din calea flăcărilor cu bărcile sunt imaginile care descriu una dintre cele mai grave crize provocate de incendii din ultimii ani.

Peste 250.000 de persoane au fost evacuate din Franța și Spania, în timp ce temperaturile extreme, seceta și vântul puternic continuă să alimenteze focarele, relatează BBC și Associated Press.

„A fost ca într-un film”

Zac Morrison, un britanic de 21 de ani, ajunsese în vacanță la Cap Ferret împreună cu familia. La ora 4 dimineața telefoanele tuturor au început să sune.

„Jandarmeria mergea din ușă în ușă. A fost ca într-un film. A trebuit să luăm totul și să plecăm imediat”, a povestit tânărul pentru BBC.

Familia a primit patru alerte succesive de evacuare: „Ne-am îndepărtat de un incendiu doar pentru a ajunge în raza altuia.”

Refugiați temporar pe plaja din Arcachon, turiștii au văzut sute de persoane așteptând cu bagajele lângă ele: „Sunt oameni pe plajă, cu valizele lângă ei.”

Morrison spune că fratele său de doar 11 ani încearcă încă să proceseze ceea ce s-a întâmplat.

„Am auzit despre case care au ars într-o singură oră. Este înspăimântător, dar, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască”, a spus el.

Au fugit în 15 minute, cu flăcările la câteva sute de metri

1/6 Incendiu în Franța, regiunea Cap Ferret FOTO Profimedia

David Morton se afla și el în vacanță în Cap Ferret împreună cu soția și cei doi fii adolescenți.

Telefonul a început să emită alerte vineri dimineață.

„Am aruncat literalmente totul în valize și, în 15 minute, eram în mașina închiriată”, mărturisește David.

În timpul evacuării, familia a trecut la aproximativ 500 de metri de frontul de foc: „Flăcările erau mai înalte decât pinii maturi, echivalentul unui bloc cu cinci sau șase etaje. Era clar că incendiul scăpase complet de sub control.”

„Cenușa cădea ca zăpada”

Rebecca Papin, care are cetățenie franceză și americană, se afla împreună cu copiii în casa sa de vacanță din Biscarrosse.

După ce a observat o coloană uriașă de fum, câteva ore mai târziu cerul era plin de avioane și elicoptere care încercau să limiteze incendiul.

„Pe întreaga distanță se vedea doar un zid de flăcări”, a declarat aceasta.

Femeia nu a auzit alerta de evacuare transmisă în timpul nopții și s-a trezit într-un oraș aproape pustiu.

„Când m-am trezit dimineața, eram aproape singuri în oraș”, a povestit ea.

Poliția i-a recomandat să rămână în locuință deoarece drumurile erau deja amenințate de incendii: „Cenușa cădea din cer ca zăpada.”

Evacuați chiar în timpul unui concert

Mark Dorey, aflat într-un camping din apropierea localității Parentis-en-Born împreună cu familia, urmărea un spectacol tribut Queen în momentul în care organizatorii au întrerupt muzica: „Tocmai se terminase «Bohemian Rhapsody» când cineva a oprit concertul și ne-a spus că trebuie să evacuăm imediat.”

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Familia și alte câteva sute de persoane au petrecut noaptea într-o sală de sport, înainte de a-și continua vacanța într-o altă regiune.

Mii de oameni au fugit și pe mare

În zona Arcachon, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate pe mare, cu taxiuri nautice și ambarcațiuni mai mari, după ce flăcările au blocat căile terestre de evacuare.

Autoritățile spun că incendiul izbucnit miercuri în apropierea peninsulei Cap Ferret s-a extins rapid din cauza schimbării bruște a direcției vântului, devastând peste 140 de kilometri pătrați de vegetație.

Experții consideră că ambele incendii majore din Franța au fost provocate accidental.

Peste 250.000 de oameni evacuați. Flăcările se apropie de Bordeaux

Cele mai afectate zone din Franța sunt peninsula Cap Ferret și regiunea Biscarrosse, în apropiere de Bordeaux, destinații extrem de populare în sezonul estival.

Ministerul francez de Interne a anunțat că aproximativ 141.000 de persoane au fost evacuate din departamentele Gironde și Landes, în timp ce în Spania alte aproximativ 70.000 de persoane și-au părăsit locuințele.

Unul dintre incendiile de proporții se îndreaptă spre zona metropolitană Bordeaux.

„Am aflat în cursul după-amiezii că, după schimbarea direcției vântului, incendiul a devenit unul autonom și extrem de dificil de controlat. Acum se deplasează spre est, către zona metropolitană Bordeaux”, a declarat ministrul de Interne.

Președintele Emmanuel Macron a activat celula guvernamentală de criză și a ordonat mobilizarea armatei pentru sprijinirea pompierilor. Franța primește și ajutor european, inclusiv avioane Canadair din Croația și Italia, aeronave Air Tractor din Portugalia și elicoptere Black Hawk din Cehia și Slovacia.

Până în prezent, în Franța nu au fost raportate decese, însă zeci de pompieri au fost răniți, iar zeci de locuințe și un camping au fost distruse.

Spania se confruntă cu cele mai grave incendii din istoria regiunii Madrid

Situația este critică și în Spania, unde guvernul a declarat pentru prima dată stare de urgență națională din cauza incendiilor.

În apropiere de Madrid, două incendii de mari proporții s-au unit într-un singur front de foc, iar aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate.

Președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a descris situația drept: „Cele mai grave incendii din istoria regiunii.”

În provincia Ávila, incendiile au mistuit peste 88 de kilometri pătrați, iar Garda Civilă a arestat un bărbat și investighează un al doilea suspect, după ce o scânteie produsă de utilaje ar fi declanșat unul dintre focare.

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„În cei 60 de ani ai mei nu am văzut niciodată un incendiu de asemenea amploare”, a declarat primarul localității Burgohondo, Francisco Martínez.

În total, Spania a înregistrat în acest an peste 1.100 de kilometri pătrați de teren arși, de peste cinci ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Franța: „Nu vă anulați vacanțele”

În ciuda situației dramatice din sud-vestul țării, autoritățile franceze încearcă să liniștească turiștii.

Ministrul pentru parteneriate internaționale, Éléonore Caroit, le-a recomandat vizitatorilor să se informeze înainte de plecare, dar să nu renunțe automat la concedii: „Există regiuni întregi în care nu se întâmplă nimic. Vă rugăm să veniți în Franța și să nu vă anulați planurile de călătorie. Dar, oriunde vă aflați, informați-vă despre ceea ce se poate întâmpla.”

Deocamdată, zborurile către Bordeaux și Madrid operează normal, însă autoritățile avertizează că situația se poate modifica rapid, în funcție de evoluția incendiilor și de condițiile meteorologice.