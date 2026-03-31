Încă o dronă Shahed a pătruns în Republica Moldova. Oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul

O dronă Shahed a pătruns marți dimineață în partea de est a țării vecine, zburând la o înălțime de până la 500 de metri, potrivit responsabililor Ministerului Apărării. Incidentul a avut loc după ce, luni seara, un alt aparat de zbor fără pilot a survolat ilegal spațiul aerian.

Potrivit responsabililor Serviciului Operații Aeriene al Republicii Moldova, drona Shahed a pătruns în jurul orei 09:00 în regiunea separatistă transnistreană, zburând în raionul Rîbnița.

,,Conform datelor furnizate, drona de tip Shahed a traversat frontiera de stat din direcția localității Podolsk, regiunea Odesa (Ucraina), îndreptându-se spre localitatea Cobasna, raionul Rîbnița, (Republica Moldova). La ora 9:13 drona a părăsit teritoriul național traversând frontiera de stat din direcția Malîi Molochis, raionul Rîbnița, spre Șerșențî, regiunea Odesa, deplasându-se spre nord. Aparatul de zbor a operat la o înălțime de până la 500m. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale continuă monitorizarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu autoritățile naționale și cu specialiști din țările vecine pentru asigurarea siguranței cetățenilor”, au precizat responsablii Ministerului moldovean al Apărării.

În contextul acestui caz, oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, informându-se numai din surse oficiale.

,,În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Apelați imediat Serviciul 112 doar după ce v-ați îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri”, au adăugat reprezentanții ministerului de resort.

Restricții ce vizează zborul avioanelor

În seara zilei de luni, o altă dronă Shahed a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, zburând deasupra mai multor localități, iar autoritățile au restricționat temporar zborul avioanelor în nordul țării.

,,Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat frontiera de stat din direcția localității Comarivka, regiunea Odesa (Ucraina), spre localitatea Șipca, Republica Moldova. Informația a fost confirmată și de partea ucraineană. Aparatul de zbor a fost ulterior monitorizat pe teritoriul țării, fiind detectat deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și o viteză estimată de circa 180 km/h. Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 22:03, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei”, conform responsabililor Ministerului moldovean al Apărării.

Pe fondul acestui incident, responsabilii Autorității Aeronautice Civile (AAC) de la Chișinău au decis restricționarea temporară a spațiului aerian în zona de nord a țării pentru 15 minute, acesta fiind redeschis la ora 22:18.

,,Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din Armata Națională continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor”, au adăugat reprezentanții structurii.

MAE moldovean condamnă

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au reacționat, condamnând ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova.

,,Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și este inacceptabil. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni reprezintă un risc pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională și reiterează necesitatea respectării stricte a dreptului internațional”, au detaliat angajații MAE.

De la începutul războiului Rusiei contra Ucrainei și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin. La fel, mai multe aparate de zbor au pătruns ilegal în țară.