search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Noul test al Republicii Moldova și rolul României: „Dacă vrem într-adevăr să fim împreună, trebuie să o avem în Uniunea Europeană”

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Peste 70% din cetățeni sunt de părere că România depune suficient efort pentru a sprijini aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analiștii punctează importanța susținerii statului vecin în continuare, mai ales în contextul alegerilor din 28 septembrie, care aduc un nou test cu privire la direcția țării. 

Administrația Prezidențială
Administrația Prezidențială

Datele Barometrului Informat.ro, realizat de INSCOP, arată o creștere semnificativă în ultimii 10 ani a procentului celor care cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul țării vecine privind aderarea la Uniunea Europeană. Rezultatele indică o creștere, de la 56,3% în 2015 la 72,8% în 2025.

„Este o percepție care reflectă îmbunătățirea semnificativă a relației bilaterale în ultimul deceniu, pe fondului sprijinului consistent al României pentru proiectul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, crește semnificativ și ponderea celor care cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voința cetățenilor și a politicienilor din Basarabia de a merge pe drumul integrării, decât de ajutorul României sau al altor state europene”, explică sociologul Remus Șefureac.

Importanța alegerilor de duminică

Sociologul Remus Ștefureac punctează că „acest tip de percepție atrage atenția asupra importanței istorice a votului de la alegerile parlamentare care va avea loc duminica viitoare”. Alegerile vor stabili viitoarea componență a Parlamentului Republicii Moldova, iar culorile Parlamentului dau structura Guvernului.

În apropierea noului test electoral pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova, în ultimele luni, mai mulți lideri europeni au vizitat Chișinăul. Și președintele Nicușor Dan a efectuat deja mai multe vizite în statul vecin de la preluare mandatului. De asemenea, cu doar câteva zile înainte de alegeri, i-a îndemnat într-o postare pe Facebook pe toți basarabenii să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din România. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune. Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a transmis șeful statului.

De ce este necesară implicarea României

Politologul Ioan Stanomir subliniază legătura istorică a României cu Republica Moldova, comparând situația de acum a statului vecin cu cea a Georgiei, al cărui ultim scrutin parlamentar, marcat de acuzații de fraudă, a instalat la guvernare un Executiv prorus|:

Citește și: Reacții după ce fugarul Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău: ,,Plahotniuc nu uita, pușcăria-i casa ta”

„România este implicată în Republica Moldova din rațiuni istorice și geopolitice. România se confruntă în Republica Moldova cu un amic redutabil, care este Federația Rusă (...) Cu toții tot suntem preocupați de ceea ce se întâmplă. Și sperăm că forțele care sunt dominate, controlate, inspirate de Federația Rusă, nu vor distruge această țară, după cum au distrus Georgia. A spus-o președintele Zelenski mai elocvent decât mine. Uitați-vă ce se întâmplă în Georgia și vom putea să avem o imagine despre influența teribil de periculoasă a Rusiei”.

Georgia și Republica Moldova și-au depus oficial candidaturile pentru aderarea la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, iar pe 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de candidat privind aderarea. Toate acestea au venit însă după solicitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru aderarea la Uniunea Europeană, înaintată pe 28 februarie 2022, la 4 zile de la izbucnirea invaziei Ruse.

Guvernul Visului Georgian a întrerupt negocierile după ce și-a reînnoit mandatul în alegerile parlamentare de la finalul anului 2024, deși afirma înaintea alegerilor că vrea aderarea la Uniunea Europeană.

Cât de mult ar trebui să se implice România

„România nu că trebuie, are nevoie să fie implicată cât mai mult posibil în a ajuta și a sprijini Republica Moldova pe parcursul european. Președintele Nicușor Dan discuta despre un proiect de țară. Un proiect de țară poate să fie foarte bun și intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ăsta este un proiect de țară pentru România, pentru că avem această relație cu totul și cu totul specială cu Republica Moldova, pe care ne dorim să o vedem în Uniunea Europeană alături de România. Dacă vrem într-adevăr să fim împreună trebuie să avem Republica Moldova în Uniunea Europeană”, punctează analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia.

Potrivit politologului, Republica Moldova a trecut în ultimii ani „prin momentele cele mai grele, de pildă legate de aprovizionarea cu energie, livrările de gaz, nu mai depinde de Rusia, ceea ce părea imposibil. (...) Este un efort al României și al Uniunii Europene intens și susținut. Poate că ar trebui să se vadă mai bine în Republica Moldova acest efort și faptul că țara a înregistrat progrese substanțiale în urma acestui efort conjugat al României împreună cu partenerii din Uniunea Europeană”.

În prezent, între Uniunea Europeană și Republica Moldova este un Acord de Asociere intrat în vigoare din 2016 și o Zonă de Liber Schimb, care elimină majoritatea taxelor de import și oferă acces reciproc la comerțul cu servicii. De asemenea, UE sprijină activ Republica Moldova prin granturi, având și un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Până în 2025, UE a alocat peste 1,2 miliarde de euro Republicii Moldova, incluzând sprijin bugetar pentru securitatea energetică a țării. 

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Singurele zodii care vor avea cel mai mare noroc în următoarele 10 zile. Vine perioada lor de glorie
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei pentru copii. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de ochelari
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate