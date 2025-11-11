search
Marți, 11 Noiembrie 2025
29 de șefi de la Autoritatea Vamală își vor pierde funcțiile. Care este motivul

Publicat:
Ultima actualizare:

 Autoritatea Vamală Română a demarat un proces de reorganizare prin care se va reduce numărul posturilor de conducere de la 68 la 39, generând economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale.

FOTO: Facebook/Autoritatea Vamală Română
FOTO: Facebook/Autoritatea Vamală Română

Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță că a început un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat. Iar acest lucru se face  fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție.

 Astfel, potrivit unui comunicat al instituției, reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice. Prin urmare, peste 300 de posturi de execuție neocupate vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își pierd funcțiile de conducere. Totodată, reducerea posturilor de conducere va fi de la 68 la 39, ceea ce generează economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale.

Persoanele care își pierd funcțiile de conducere vor fi redistribuite pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel național, în contextul deficitului semnificativ de personal de la nivelul birourilor vamale. Reorganizarea nu presupune reduceri de personal, ci o reechilibrare a resurselor în favoarea activităților operative.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmărește eficientizarea controlului și supravegherii vamale, creșterea transparenței, îmbunătățirea serviciilor pentru agenți economici și cetățeni și utilizarea mai eficientă a resurselor umane și tehnice pentru consolidarea capacității operaționale, combaterea traficului ilicit și protejarea intereselor economice ale statului”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române.

Principalele măsuri ale reorganizǎrii mai  includ comasarea și restructurarea direcțiilor vamale; întărirea structurilor de control; implementarea de soluții digitale pentru o vămuire mai rapidă și transparentă; optimizarea utilizării resurselor umane și tehnice.

Președintele AVR subliniazǎ că prioritatea noii conduceri este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuție, care se confruntă zilnic cu dificultăți în teren. Un exemplu concret îl reprezintă redistribuirea autospecialelor utilizate anterior de conducerea centrală către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică a personalului vamal.

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuție, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanța, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri și scannere, având la dispoziție doar câteva mașini vechi, întreținute din resurse proprii. Situații similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la București zeci de autospeciale erau la dispoziția conducerii centrale”, a adăugat Bălan.

Acesta mai susține că activitatea birourilor vamale se va desfășura normal pe întreaga perioadă a reorganizării, fără impact asupra contribuabililor. 

