Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Singurul oraș din țară cu mai mulți turiști străini decât cei români. Sibiul, locul unde turiștii vin, fac o poză și pleacă

Publicat:

Bucureștiul este singurul loc din România unde turiștii străini sunt mai numeroși decât cei români: 53,71% dintre vizitatori provin din afara țării. Pe următoarele poziții în topul județelor cu cei mai mulți turiști străini se află Ilfov (42,57%), Timiș (29,63%) și Sibiu (28,68%).

Terase Centrul vechi al municipiului București FOTO: Arhivă, Adevărul
Terase Centrul vechi al municipiului București FOTO: Arhivă, Adevărul

La polul opus, județele cu cele mai mici procente de turiști străini din totalul vizitatorilor sunt Vaslui (3,74%), Caraș-Severin (3,67%), Gorj (3,66%), Olt (3,18%), Constanța (2,75%) și Vâlcea (2,09%), potrivit datelor publicate de Turnul Sfatului. 

Procent total turiști FOTO: captură
Procent total turiști FOTO: captură

Sibiul, turism de tip „touch and go”

Deși se află printre cele mai vizitate destinații din România, Sibiul se confruntă cu un fenomen aparte: turiștii ajung, fac o poză și pleacă. Autoritățile locale numesc acest tip de vizitare „turism de tip touch and go”, un termen preluat din aviație care desemnează o aterizare urmată imediat de o nouă decolare, fără staționare.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, județul Sibiu a fost vizitat de peste 458.000 de turiști în primele nouă luni ale anului, ocupând locul 5 la nivel național. Pe primele locuri se află Constanța (1,74 milioane de turiști), București (1,48 milioane), Brașov (1,04 milioane) și Cluj (504.000).

Hartă turiști străini FOTO: captură
Hartă turiști străini FOTO: captură

Cu toate acestea, Sibiul se situează abia pe locul 36 în ceea ce privește durata medie a sejururilor. Vizitatorii petrec aici, în medie, doar 1,57 nopți, o cifră care plasează județul sub Teleorman – un județ unde, în aceeași perioadă, au înnoptat doar 2.207 turiști.

Alin Chipăilă, directorul Asociației Județene de Turism Sibiu, consideră că aceste date nu reflectă întocmai realitatea din teren. Acesta explică faptul că Institutul Național de Statistică (INS) nu reușește încă să identifice turiștii unici, ceea ce duce la o raportare distorsionată a duratei șederii.

„Dacă vine un turist și stă trei sau patru zile în județ, dar în locații diferite, el apare în statistici ca fiind mai mulți turiști, fiecare cu o singură înnoptare. În realitate, este același vizitator care parcurge un traseu turistic în zonă”, explică Alin Chipăilă.

Orașul Sibiu FOTO: Arhivă, Adevărul
Orașul Sibiu FOTO: Arhivă, Adevărul

Acesta a precizat că a participat recent la o întâlnire cu reprezentanții INS pentru a discuta despre îmbunătățirea modului de colectare a datelor.

„Până va funcționa aplicația care va centraliza fiecare turist din România, datele pot fi interpretate greșit. Am avut o discuție utilă la București, în care am căutat soluții pentru o mai bună acuratețe a informațiilor”, a declarat Chipăilă pentru Turnul Sfatului.

Directorul Asociației de Turism mai subliniază că poziția geografică a Sibiului contribuie la acest tip de turism rapid.

„Sibiul se află în centrul țării, cu o conexiune rutieră excelentă și în apropierea multor atracții din Transilvania. Este un județ aflat pe un culoar de tranzit al turiștilor, ceea ce explică de ce mulți ajung aici doar pentru o scurtă vizită”, a mai spus  directorul Asociației Județene de Turism Sibiu.

