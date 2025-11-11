Alertă la FCSB. Mihai Stoica, sancțiuni fără precedent: ”Amenzi cum n-a mai văzut fotbalul românesc”

FCSB pregătește o schimbare radicală în vestiar. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a anunțat că urmează măsuri drastice, după ultimele episoade care au tulburat atmosfera echipei.

Deși echipa lui Gigi Becali rămâne în lupta pentru titlu, parcursul din SuperLiga este sub așteptări, iar tensiunile au început să iasă la suprafață.

În urma victoriei cu U Cluj, fundașul Siyabonga Ngezana a părăsit cantonamentul fără permisiune și s-a întors abia dimineața, iar în meciul cu Hermannstadt, atacantul Daniel Bîrligea a fost eliminat, după un gest nervos la adresa arbitrului și a unui asistent.

Mihai Stoica: ”Nu au pic de respect față de noi”

După ce patronul i-a mustrat public pe cei doi jucători, Mihai Stoica a venit cu un anunț clar. Oficialul ”roș-albaștrilor” trage un semnal de alarmă și spune că indisciplina nu va mai fi suportată.

”Am vorbit de câteva ori astăzi cu patronul. Nu cred că va fi cazul să angajeze pe cineva pentru că am decis să convoc de urgență Consiliul de Administrație și să luăm măsuri de acum. În afară de amenzile care li se vor practica lui Bîrligea, pentru că Ngezana la următorul salariu va încasa mult mai puțin, vor fi amenzi unice în fotbalul românesc, vor afla jucătorii când vor reveni de la echipele naționale.

Gigi are dreptate, nu există nicăieri atâția jucători care să protesteze la deciziile arbitrului. Îmi asum, e vina mea că nu i-am amendat niciodată. Dacă fac această meserie din 1992 și a mers m-am gândit că nu e nevoie. Generațiile se schimbă și nu m-am gândit că există fotbaliști care nu au pic de respect față de noi. A fost picătura care a umplut paharul.

Până acum am greșit, am zis că trecem cu vederea dacă iese bine. Nu am vorbit cu Bîrligea după meci și am făcut bine. Putea fi eliminat din prima când pur și simplu l-a imitat pe Radu Petrescu, parcă a vrut să fie eliminat. Părea că doar o șansă teribilă putea face să nu câștigăm acel meci.

Nu e la prima, dar cred cu convingere că e ultima. Pur și simplu și-a dat seama că și-a bătut joc de echipă. Bîrligea s-a întors cu Tănase și cu șoferul, cu mașina lui Tănase. Și cu Radunovic, nu știu dacă era și Bîrligea era în lotul ăsta, dar l-a prins.

Ngezana nu a fugit din cantonament, după meci a ieșit din hotel. Nu știu cu cine s-a văzut. Gigi m-a întrebat pe cine ar putea să știe în Cluj, am zis că probabil doar pe Djokovic, acum nu știu dacă s-a văzut cu el. A revenit la o oră matinală. Echipa se pregătea de micul dejun. Să spun ceva, nu a existat jucător să nu mai facă ceva de genul ăsta.

Atât de inconștient să fii, nici măcar să nu vii mai devreme, încât să nu știe nimeni că ai fost plecat. Clar va plăti amenda, dar el nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.