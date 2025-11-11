Croația respinge afirmațiile Ungariei privind incapacitatea conductei de la Marea Adriatică de a înlocui petrolul rusesc

Prim-ministrul croat, Andrej Plenković, a respins afirmațiile premierului ungar, Viktor Orban, conform cărora Budapesta nu are posibilitatea de a înlocui petrolul rusesc și incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, relatează HINA.

Declarațiile premierului croat se referă la conducta de la Marea Adriatică, administrată de compania croată JANAF. Plenković a acuzat guvernul maghiar și compania petrolieră MOL că răspândesc afirmații false conform cărora JANAF nu are capacitatea de a satisface nevoile de aprovizionare ale Ungariei.

„Aceasta este o narațiune complet falsă a partea autorităților maghiare și a MOL, care distorsionează complet faptele și adevărul. JANAF are toate capacitățile și capacitatea de a livra întreaga cantitate de țiței necesară rafinăriilor din Ungaria, în special în Százhalombatta și Bratislava, cu un debit mai mult decât suficient”, a declarat prim-ministrul, citat de Index.

Plenković și-a exprimat, de asemenea, surprinderea față de faptul „că această poveste falsă pare să primească un fel de semi-aprobare din partea Statelor Unite”, după ce Washingtonul a decis să acorda Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile impuse de SUA asupra a două mari companii petroliere rusești.

Premierul slovac a reamintit cazul rafinăriei sârbe NIS, care, din cauza sancțiunilor americane, nu mai poate importa petrol și totuși nu a beneficiat de astfel de derogări.

Plenkovic a subliniat că compania naţională croată Jadranski Naftovod (JANAF) are o capacitate de livrare ce depăşeşte capacităţile însumate ale rafinăriilor de la Szazhalombatta, Ungaria, şi de la Bratislava, Slovacia, acestea fiind controlate de grupul MOL.

Oleoductul Adria are capacitatea de a transporta 15 milioane de tone de ţiţei anual, în timp ce rafinăriile menţionate pot procesa 8,1 milioane de tone, respectiv 6,2 milioane de tone.

Cu ocazia vizitei la Casa Albei, premierului maghiar Viktor Orban a obţinut acordul preşedintelui american Donald Trump pentru continuarea importurilor de petrol rusesc, acesta explicând că ţara sa are nevoie de o exceptare de la sancţiunile împotriva Moscovei, întrucât nu are alternative pentru asigurarea cantităţilor de ţiţei necesare.