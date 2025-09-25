Conținut fals atribuit ministrului Oana Țoiu, privind afirmații legate de Republica Moldova. MAE a raportat dezinformarea la UE

Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

MAE respinge acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe, Oana Țoiu, afirmatii legate de Republica Moldova. Acest continut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media.

„Materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO. Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi”, potrivit unui comunicat de presă al MAE.

Reprezentanții Ministerului de Externe spun că contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală.

„Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare. Ministerul Afacerilor Externe a raportat conținutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente. Totodată, MAE a transmis in Rețeaua de Alerta Rapida (RAS) a UE informații despre acest conținut fals”, a mai anunțat MAE.