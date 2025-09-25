Intoxicare cu zvonuri despre o falsă pregătire de război în Republica Moldova, similară fake news-urilor care au circulat în România

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează cu privire la o nouă tentativă de răspândire a unor zvonuri despre o presupusă pregătire de război, acuzând o dezinformare pe canalele de Telegram.

Pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război, arată Centrul Mass-Media Militară - presa.army.md.

Ministerul Apărării din Republica Moldova precizează că nu a transmis „niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste informații sunt mincinoase”.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare.!!! Facem apel către cetățeni să rămână vigilenți, să nu se lase induși în eroare și să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituțiilor statului”, mai arată Ministerul, potrivit Centrului Mass-Media Militară.

O acțiune de manipulare intenționată a opiniei publice privind intrarea în război a existat și în România

Amintim că, în luna iulie a acestui an, Ministerul Afacerilor Interne din România semnala existența unei campanii de răspândire a unor informaţii false, prin care erau prezentate ca fiind veritabile clipuri realizate cu ajutorul programelor de inteligentă artificială din care reieșea că premierul lie Bolojan anunța intrarea României în război începând cu luna septembrie 2025.

„Aceste clipuri sunt false și fac parte dintr-o acțiune de manipulare intenționată a opiniei publice. Prim-ministrul României nu a susținut astfel de declarații, iar România nu intră în război. Această informare este parte a măsurilor MAI pentru identificarea și combaterea campaniilor de dezinformare care afectează încrederea în instituțiile statului și în oamenii care își fac datoria cu seriozitate. Vă încurajăm să verificați sursele și să nu distribuiți conținut neverificat”, a transmis MAI, pe FB.

Cu o lună înainte, Ministerul Apărării Naționale atrăsese atenția asupra unei alte acțiuni de dezinformare, care vizeaza românii din diaspora: documente false au fost trimise unor cetățeni din străinătate, cerându-le să se prezinte la centre de recrutare din țară.