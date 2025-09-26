Noul test al Republicii Moldova și rolul României: „Dacă vrem într-adevăr să fim împreună, trebuie să o avem în Uniunea Europeană”

Peste 70% din cetățeni sunt de părere că România depune suficient efort pentru a sprijini aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analiștii punctează importanța susținerii statului vecin în continuare, mai ales în contextul alegerilor din 28 septembrie, care aduc un nou test cu privire la direcția țării.

Datele Barometrului Informat.ro, realizat de INSCOP, arată o creștere semnificativă în ultimii 10 ani a procentului celor care cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul țării vecine privind aderarea la Uniunea Europeană. Rezultatele indică o creștere, de la 56,3% în 2015 la 72,8% în 2025.

„Este o percepție care reflectă îmbunătățirea semnificativă a relației bilaterale în ultimul deceniu, pe fondului sprijinului consistent al României pentru proiectul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, crește semnificativ și ponderea celor care cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voința cetățenilor și a politicienilor din Basarabia de a merge pe drumul integrării, decât de ajutorul României sau al altor state europene”, explică sociologul Remus Șefureac.

Importanța alegerilor de duminică

Sociologul Remus Ștefureac punctează că „acest tip de percepție atrage atenția asupra importanței istorice a votului de la alegerile parlamentare care va avea loc duminica viitoare”. Alegerile vor stabili viitoarea componență a Parlamentului Republicii Moldova, iar culorile Parlamentului dau structura Guvernului.

În apropierea noului test electoral pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova, în ultimele luni, mai mulți lideri europeni au vizitat Chișinăul. Și președintele Nicușor Dan a efectuat deja mai multe vizite în statul vecin de la preluare mandatului. De asemenea, cu doar câteva zile înainte de alegeri, i-a îndemnat într-o postare pe Facebook pe toți basarabenii să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din România. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune. Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a transmis șeful statului.

De ce este necesară implicarea României

Politologul Ioan Stanomir subliniază legătura istorică a României cu Republica Moldova, comparând situația de acum a statului vecin cu cea a Georgiei, al cărui ultim scrutin parlamentar, marcat de acuzații de fraudă, a instalat la guvernare un Executiv prorus|:

„România este implicată în Republica Moldova din rațiuni istorice și geopolitice. România se confruntă în Republica Moldova cu un amic redutabil, care este Federația Rusă (...) Cu toții tot suntem preocupați de ceea ce se întâmplă. Și sperăm că forțele care sunt dominate, controlate, inspirate de Federația Rusă, nu vor distruge această țară, după cum au distrus Georgia. A spus-o președintele Zelenski mai elocvent decât mine. Uitați-vă ce se întâmplă în Georgia și vom putea să avem o imagine despre influența teribil de periculoasă a Rusiei”.

Georgia și Republica Moldova și-au depus oficial candidaturile pentru aderarea la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, iar pe 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de candidat privind aderarea. Toate acestea au venit însă după solicitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru aderarea la Uniunea Europeană, înaintată pe 28 februarie 2022, la 4 zile de la izbucnirea invaziei Ruse.

Guvernul Visului Georgian a întrerupt negocierile după ce și-a reînnoit mandatul în alegerile parlamentare de la finalul anului 2024, deși afirma înaintea alegerilor că vrea aderarea la Uniunea Europeană.

Cât de mult ar trebui să se implice România

„România nu că trebuie, are nevoie să fie implicată cât mai mult posibil în a ajuta și a sprijini Republica Moldova pe parcursul european. Președintele Nicușor Dan discuta despre un proiect de țară. Un proiect de țară poate să fie foarte bun și intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ăsta este un proiect de țară pentru România, pentru că avem această relație cu totul și cu totul specială cu Republica Moldova, pe care ne dorim să o vedem în Uniunea Europeană alături de România. Dacă vrem într-adevăr să fim împreună trebuie să avem Republica Moldova în Uniunea Europeană”, punctează analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia.

Potrivit politologului, Republica Moldova a trecut în ultimii ani „prin momentele cele mai grele, de pildă legate de aprovizionarea cu energie, livrările de gaz, nu mai depinde de Rusia, ceea ce părea imposibil. (...) Este un efort al României și al Uniunii Europene intens și susținut. Poate că ar trebui să se vadă mai bine în Republica Moldova acest efort și faptul că țara a înregistrat progrese substanțiale în urma acestui efort conjugat al României împreună cu partenerii din Uniunea Europeană”.

În prezent, între Uniunea Europeană și Republica Moldova este un Acord de Asociere intrat în vigoare din 2016 și o Zonă de Liber Schimb, care elimină majoritatea taxelor de import și oferă acces reciproc la comerțul cu servicii. De asemenea, UE sprijină activ Republica Moldova prin granturi, având și un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Până în 2025, UE a alocat peste 1,2 miliarde de euro Republicii Moldova, incluzând sprijin bugetar pentru securitatea energetică a țării.