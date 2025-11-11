search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii: „România a pierdut în total 31 de militari, iar peste 200 au fost răniți”

De Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii. premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care contribuie la securitatea României, dar a amintit și de pierderile pe care țara noastră le-a suferit în astfel de misiuni. 

Prim-ministrul le-a mulțumit veteranilor din teatrele de operații. FOTO Guvernul României

„ Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român și pe toți militarii care, prin devotament și profesionalism, prin misiunile îndeplinite, contribuie la securitatea României și la scrierea istoriei noastre recente. La 11 noiembrie 1918 se semna și intra în vigoare Armistiţiul între puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial. În aceeași zi, 85 de ani mai târziu, a căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi”, a transmis Ilie Bolojan, marți, potrivit unui comunicat al Guvernului.

„Când lupți pentru ziua de mâine, clădești siguranță și încredere generațiilor viitoare”

Prim-ministrul a vorbit și despre cei care s-au sacrificat în astfel de misiuni.

„România a pierdut în total 31 de militari în misiunile din teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți. Recunoștință și respect pentru sacrificiul lor! Modelul lor de acțiune, demnitate și curaj ne inspiră și ne ghidează. Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul țării și al societății în fața interesului personal. Ne-au dovedit că atunci când lupți pentru ziua de mâine, clădești siguranță și încredere generațiilor viitoare. Și ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securității țării noastre. Mulțumesc veteranilor din teatrele de operații pentru contribuția lor la ceea ce este astăzi 🇷🇴 România: o țară liberă, sigură și democratică!”, se mai arată în mesaj.

