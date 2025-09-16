Rețeaua media a lui Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, vizată de percheziții. Ce au descoperit procurorii

Rețeaua media a prorusului Ilan Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, a fost percheziționată de structurile judiciare moldovene în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Investigațiile autorităților moldovene au vizat finanțarea ilegală a propagandei pro-ruse, realizată prin intermediul rețelei media a oligarhului fugar Ilan Șor. Mai exact, aceasta se desfășura printr-o schemă de spălare de bani, care implica tranzacții fictive efectuate printr-o companie de construcții și una petrolieră.

„În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale”, au menționat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Bani și presupuse substanțe narcotice

Descinderile s-au soldat cu ridicarea de „acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei”.

De asemenea, la domiciliul uneia dintre administratoarele rețelei media a fost descoperită o substanță suspectă, asemănătoare drogurilor.

„Aceasta urmează a fi expertizată”, au adăugat angajații IGP.

Intermediarul, fugar de zece ani

Totodată, a fost reținut intermediarul procesului de spălare de bani, fiind vorba de Ion Perju, fost polițist condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc, în timpul evenimentelor din aprilie 2009, și care se afla în urmărire internațională de zece ani.

Autoritățile moldovene continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.

Zeci de percheziții și încătușări

În ultimele săptămâni, membri și simpatizanți ai partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost vizați aproape zilnic de descinderi și rețineri în legătură cu acuzații de corupere a alegătorilor, în contextul scrutinului parlamentar.

Între timp, Ilan Șor, lider al Blocului Victorie și al unei grupări criminale organizate, se ascunde de anul trecut de justiția moldoveană la Moscova. La Chișinău, el are o condamnare definitivă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, acuzații pe care le neagă.

Pro-rusul este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.