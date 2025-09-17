Premierul moldovean avertizează că Moscova vrea să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024

Premierul moldovean, Dorin Recean, avertizează că Moscova intenționează să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024, an în care aproximativ 8% dintre voturi au fost fraudate. Șeful Cabinetului de miniștri subliniază că se urmărește influențarea votului atât în țară, cât și în diasporă.

,,În anul precedent au fost fraudate aproximativ 8% din voturi. Ținta din acest an este și mai mare pentru că ceea ce a înțeles Federația Rusă și grupările criminale pe care le finanțează este că unica modalitate de a ne învinge pe noi ca și democrație este prin vot. Ei au încercat destabilizări, au încercat să creeze conflict pe Nistru, au încercat să organizeze proteste plătite și cu atacurile la instituțiile de forță, au înțeles că nu ne pot învinge în acest fel și acum pun accent pe dezinformare, pe răspândirea informației false, pe încercarea de a speria oamenii și pe cumpărarea directă a voturilor atât aici în Republica Moldova, cât și în diasporă”, a afirmat premierul moldovean.

Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că structurile responsabile întreprind măsuri pentru prevenirea corupției electorale, precum și pentru combaterea propagandei și a falsurilor.

,,Instituțiile statului ați observat că lucrează și practic în fiecare zi au intervenții punctate asupra celor care organizează fraudarea votului, dar și finanțarea altor tipuri de activități ilegale precum propagandă, răspândirea informației false și acest efort va continua. Din nou fac apel la concurenți electorali: noi suntem într-o democrație și modalitatea de a construi viața în interesul cetățeanului Republicii Moldova este să ai o competiție onestă cu un plan concret de dezvoltare pentru cetățeni, dar nu un plan de mituire din banii care tot i-au furat de la cetățenii Republicii Moldova sau i-au luat de la grupările criminale”, a conchis oficialul de la Chișinău.

Strategia Moscovei

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Conform președintelui Maia Sandu, strategia Kremlinului privind aducerea oamenilor săi în Parlamentul moldovean este una variată, vizând mai multe partide finanțate cu precădere prin intermediul schemelor oligarhului fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Moscovei în destabilizarea Chișinăului.

,,Kremlinul investește în mai multe vehicule politice pentru a-și băga oamenii în următorul Parlament cu scopul de a obține controlul asupra puterii în Republica Moldova, toate fiind coordonate din același punct de comandă, finanțate în mare parte prin schemele criminale ale lui Șor”, a afirmat Maia Sandu.

Primul este ,,așa-zisul curent suveranist care nu are nimic în comun cu suveranitatea țării noastre și care are ca sarcină promovarea alternativei de dezvoltare a Moldovei prin subordonarea intereselor țării noastre, intereselor Federației Ruse, dar și prin promovarea euroscepticismului”.

Al doilea reprezintă ,,curentul populist agresiv instrumentat direct de gruparea criminală Șor în special prin activități de destabilizare și construirea rețelelor de cumpărare a voturilor. Aceste forțe își propun să racoleze persoane violente pentru proteste, se acționează sau se planifică să se acționeze prin implicarea altor grupări de crimă organizată și să se efectueze acțiuni de vandalism asupra instituțiilor statului”.

Cel de-al treilea vizează ,,proiecte politice care țintesc electoratul pro-european moderat, dar și proiecte sub steag fals. Federația Rusă este și în spatele unor candidați independenți care nu sunt controlați direct, dar care sunt susținuți indirect pentru a umple spațiul informațional cu critici echidistante în ghilimele la adresa statului și a unor concurenți electorali”.

Kremlinul, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a negat acuzațiile.

„În primul rând, acest lucru nu corespunde realității: Rusia nu se amestecă în treburile interne ale altor țări”, a adăugat Dimitri Peskov.