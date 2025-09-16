search
Marți, 16 Septembrie 2025
Fost polițist condamnat pentru omor în Republica Moldova, printre colaboratorii prorusului Ilan Șor

Publicat:

Ion Perju, fost polițist condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor din aprilie 2009 și care era fugar de mai mult timp, a fost încătușat marți, 16 septembrie, de structurile judiciare moldovene. Acesta este unul dintre colaboratorii prorusului Ilan Șor, conform surselor „Adevărul”.

Ion Perju a fost încătușat la Chișinău. FOTO: Zdg.md
Ion Perju a fost încătușat la Chișinău. FOTO: Zdg.md

Ion Perju se ascundea folosind diverse identități și schimbând frecvent domiciliul. Acesta a fost găsit de autorități în podul unei case din municipiul Chișinău.

Fugar de zece ani

Individul are o condamnare de zece ani de închisoare, fiind dat în căutare internațională în anul 2015.

Tot în același an, Curtea de Apel Centru l-a condamnat la zece ani de închisoare, sentința fiind dictată în lipsa acestuia, care ieșise din sala de judecată cu puțin timp înainte de pronunțarea acesteia. Aceasta a fost menținută ulterior de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), magistrații respingând recursul apărării lui Ion Perju.

Acesta a fost acuzat de uciderea lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009.

În data de 7 aprilie 2009, mii de persoane, în mare parte tineri, au ieșit în stradă la Chișinău, fiind nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare care arătau victoria comuniștilor.

Evenimentele au degenerat în violență, iar atât civili, cât și polițiști au fost răniți. Totodată, a fost înregistrat decesul tânărului Valeriu Boboc, bătut violent în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul capitalei țării vecine.

Republica Moldova

