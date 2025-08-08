search
Vineri, 8 August 2025
Moscova reacționează la retragerea licenței Moldovagaz decisă de Chișinău: ,,Ultima etapă în distrugere”

Publicat:

Gazprom acuză Chișinăul de distrugerea companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este concernul rus, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a retras licența de furnizare a gazelor companiei moldovene.

Gazprom critică decizia Chișinăului. FOTO: Shutterstock
Gazprom critică decizia Chișinăului. FOTO: Shutterstock

Concernul rus Gazprom a venit cu o reacție la câteva zile după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis ca furnizarea gazelor în Republica Moldova să fie preluată de Energocom, companie deținută de stat. Compania rusă a criticat decizia ANRE, invocând o pretinsă datorie a Moldovagaz față de Gazprom, care nu a fost confirmată de un audit internațional realizat la solicitarea Chișinăului.

,,Gazprom, în calitate de cel mai mare acționar și creditor al SA „Moldovagaz”, pe întreaga durată a colaborării a îndeplinit cu bună-credință și în întregime obligațiile sale privind furnizarea sigură și fiabilă a gazelor naturale către Republica Moldova, fără a primi din partea SA „Moldovagaz” plata integrală pentru gazul livrat. Ca urmare, s-a acumulat o datorie semnificativă a SA „Moldovagaz” față de PAO „Gazprom”. În special, datoria pentru gazul furnizat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului a depășit 709 milioane USD. Această datorie a fost generată în mare parte din cauza neplăților sistematice ale întreprinderilor termoenergetice din sectorul public al Moldovei pentru gazul furnizat de SA „Moldovagaz”, se arată în comunicatul de presă emis de Gazprom.

Mai mult, Gazprom a acuzat Guvernul moldovean că a luat mai multe măsuri în detrimentul companiei Moldovagaz, acuzații la care Executivul nu a oferit deocamdată un punct de vedere.

,,Gazprom a propus în ultimii ani diverse metode și termene de soluționare a datoriei, cu respectarea tuturor cerințelor legale. Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova a refuzat să coopereze pentru achitarea datoriei, preferând, în locul unui dialog, să exercite presiuni asupra PAO „Gazprom” pentru a forța compania să renunțe la cererile sale legitime, încălcând astfel acordurile încheiate anterior. Guvernul Republicii Moldova a implementat o serie de mecanisme care, în cele din urmă, au dus la reorganizarea forțată a Grupului Moldovagaz, privarea de facto a SA „Moldovagaz” de dreptul de a dispune liber de propriile active și venituri, creșterea prețului de achiziție al gazelor naturale, o majorare accentuată a tarifelor la gaz și electricitate pentru consumatori și, ca urmare, o scădere a securității energetice a republicii. În acest context, retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor nu poate fi interpretată altfel decât ca ultima etapă în distrugerea de către partea moldovenească a afacerii Grupului Moldovagaz și în privarea PAO „Gazprom” de obiectul său de investiții. PAO „Gazprom” își va continua apărarea drepturilor și intereselor sale legale prin toate mijloacele disponibile”, au conchis reprezentanții concernului rus.

Decizia Chișinăului

Conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Energocom va furniza gaze naturale începând cu 1 septembrie, ci nu cu 1 august, așa cum s-a anunțat inițial.

,,Prin decizia de astăzi, au fost constate circumstanțele de drept privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 248/2025 privind impunerea obligațiilor de serviciu public, prin care furnizorul SA „Energocom” a fost obligat să asigure furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali la parametrii de calitate stabiliţi, la preţuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, precum și furnizarea de ultimă opțiune.

Totodată, luând în considere că procedura de încetare a activității furnizorului SA „Moldovagaz” și, respectiv, preluarea de către S.A. „Energocom” a cca. 800 de mii de consumatori reprezintă o provocare unică de acest fel pentru toate părțile implicate în proces, Agenția a decis ca momentul propriu-zis de schimbare a furnizorilor să se realizeze pe data de 01.09.2025. În acest sens, ANRE a obligat SA „Moldovagaz”  și S.A. „Energocom” să realizeze până la sfârșitul lunii curente toate măsurile organizatorice necesare asigurării continuității efective a obligației de serviciu public stabilite la art. 89 al Legii nr. 108/2016, astfel încât din 01.09.2025 să nu fie afectată în nici un fel furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali care urmează a fi preluați de către S.A. „Energocom”, au adăugat responsabilii ANRE.

Din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată deKremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând pretinsa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Asta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.

Republica Moldova

