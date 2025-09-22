search
Luni, 22 Septembrie 2025
Moldova, sub asaltul influenței ruse în prag de alegeri. Kremlinul investește masiv pentru a deraia parcursul european al Chișinăului – investigație Bloomberg

Publicat:

La doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, noi documente obținute de Bloomberg conturează un tablou îngrijorător al ingerinței ruse în procesul electoral al statului vecin. Potrivit sursei citate, Federația Rusă a pus la punct un plan coordonat direct de la Kremlin, menit să submineze eforturile guvernului de la Chișinău de a menține țara pe drumul integrării europene.

Un element esențial al strategiei Moscovei este folosirea materialelor compromițătoare/ FOTO:EPA/E
Un element esențial al strategiei Moscovei este folosirea materialelor compromițătoare/ FOTO:EPA/E

Documentele interne analizate de jurnaliștii Bloomberg indică o strategie articulată, cu obiective clare: discreditarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană aflată la guvernare și condusă de președinta Maia Sandu, influențarea votului prin rețele de dezinformare, cumpărarea voturilor și organizarea de proteste destabilizatoare. Un element aparte îl constituie activarea diasporei moldovene din Rusia și din alte state UE, cu scopul de a schimba echilibrul votului în favoarea partidelor apropiate de Moscova.

O campanie hibridă cu miză regională

Deși nu există confirmări oficiale privind implementarea deplină a acestor planuri, mai mulți oficiali europeni consultați de Bloomberg susțin că „aproape sigur” Federația Rusă a alocat resurse considerabile pentru a influența alegerile din Moldova, după un model deja testat în alte state din regiune.

Bloomberg notează că, potrivit unor estimări prezentate chiar de președinta Maia Sandu în fața europarlamentarilor la Strasbourg, Kremlinul ar fi cheltuit deja echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei – aproximativ 150 de milioane de euro – pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și propria sa realegere. Sume similare ar fi fost angajate și pentru scrutinul din 28 septembrie.

În paralel, autoritățile moldovene au lansat o ofensivă împotriva rețelelor de propagandă. Doar luna trecută, Poliția a solicitat blocarea a 443 de conturi de TikTok, suspectate că propagă mesaje false. Iar pe 16 septembrie, într-o serie de percheziții, au fost confiscate sume importante de bani – echivalentul a peste 300.000 de dolari – ce urmau să fie folosite în acțiuni de cumpărare de voturi și manipulare electorală.

Ținta: destabilizarea Moldovei prin mijloace electorale

Potrivit documentelor analizate, planurile Kremlinului includ recrutarea tinerilor din cluburi sportive și grupări infracționale pentru organizarea de provocări violente în ziua votului, dar și proteste post-electorale menite să conteste rezultatul în cazul unei victorii PAS. Scopul? Crearea unui climat de instabilitate și erodarea încrederii în instituțiile democratice.

Un element esențial al strategiei este și folosirea materialelor compromițătoare („kompromat”) pentru a exercita presiuni asupra funcționarilor publici și a perturba buna desfășurare a alegerilor. De asemenea, rețele de socializare precum Telegram, Facebook și TikTok au fost utilizate pentru răspândirea de mesaje ostile, în care Maia Sandu este prezentată drept „marioneta Occidentului”, iar integrarea europeană – ca o amenințare la adresa păcii.

Dodon, din nou în prim-plan

Fostul președinte Igor Dodon, lider al blocului pro-rus și adversar tradițional al Maiei Sandu, este menționat într-un set separat de documente, în care este acuzat că, în perioada în care se afla în funcție, a solicitat informații secrete despre o serie de oponenți politici – atât pro-occidentali, cât și rivali din tabăra pro-rusă.

Informațiile solicitate includeau detalii despre călătorii, întâlniri, participări la evenimente, inclusiv date sensibile preluate de la serviciile de frontieră și din surse diplomatice. Această practică indică, potrivit Bloomberg, o relație apropiată între Dodon și serviciile de securitate, dar și o receptivitate sporită față de solicitările venite din partea Moscovei.

Într-un mesaj transmis către Bloomberg, Dodon a negat toate acuzațiile și a reiterat că toate acțiunile sale s-au desfășurat „în limitele legii și în interesul național al Republicii Moldova”. Mai mult, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a acuzat autoritățile moldovene de presiuni asupra opoziției și a denunțat presupusa implicare a unor „state occidentale” în campania electorală prin vizite de susținere pentru PAS.

O miză care depășește granițele Moldovei

Cu un teritoriu parțial ocupat (Transnistria), cu o minoritate rusofonă semnificativă și o societate polarizată între Est și Vest, Republica Moldova a devenit o piesă-cheie în tabloul de confruntare geopolitică dintre Rusia și Uniunea Europeană. În timp ce Bruxellesul susține deschis integrarea europeană a Moldovei, Moscova pare să joace cartea destabilizării prin instrumente politice și hibride.

„Miza este clară: Rusia vrea să ne cucerească prin urne, să ne întoarcă împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva UE. De aceea, aceste alegeri nu sunt doar despre Moldova, ci despre securitatea întregii regiuni”, a avertizat Maia Sandu în discursul susținut în fața Parlamentului European, pe 9 septembrie.

Rămâne de văzut dacă electoratul moldovean va reuși să reziste valului de manipulări și tentative de influențare externă, într-un scrutin care ar putea decide nu doar viitorul unei țări, ci și echilibrul fragil dintr-o regiune marcată de instabilitate și presiuni geopolitice.

Republica Moldova

