Ministrul moldovean al Energiei susține că apropiații săi sunt hărțuiți și lansează un avertisment

Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, susține că apropiații săi sunt hărțuiți și avertizează persoanele care stau în spatele acestor acțiuni că va depune o plângere la poliție.

Demnitarul moldovean susține că apropiații săi sunt hărțuiți de mai mult timp prin mesaje, fără a oferi alte detalii.

,,Da, acesta este un mesaj public, direct și tranșant de avertizare din partea mea, Dorin Junghietu, la adresa persoanelor care în decursul a câtorva săptămâni deja, trimit SISTEMATIC mesaje text cu caracter hărțuitor (în zilele de luni, iar mai noi și în alte zile) oamenilor apropiați mie”, a notat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe pagina sa de Facebook.

Dorin Junghietu a cerut public încetarea hărțuirii rudelor sale, avertizând că va depune o plângere penală.

,,Continuarea acestor practici va atrage după sine o plângere penală din partea mea, cu consecințele de rigoare. Le sugerez să citească cu mare atenție articolul respectiv din Codul Penal. Includ mai jos link-ul”, a conchis oficialul Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a făcut referire la articolul 169 din Codul Penal al Republicii Moldova care prevede o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare.