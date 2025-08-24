search
Duminică, 24 August 2025
Mesajul președintei Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Ucrainenii nu lasă războiul să se extindă

Publicat:

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei, subliniind că „ucrainenii nu permit extinderea războiului”, apărând astfel pacea și suveranitatea Republicii Moldova.

Maia Sandu a transmis un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a transmis un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei. FOTO: Presedinte.md

,,Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, onorăm curajul poporului vecin, care își apără în fiecare zi dreptul la libertate. Ținând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră”, a subliniat lidera de la Chișinău, Maia Sandu. 

De Ziua Independenței Ucrainei, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat că țara sa ,,rămâne ferm alături de Ucraina și de cetățenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber și pașnic, în întreaga Europa”.

,,Admirăm curajul și puterea”

Cu mesaje în această zi au venit și alți demnitari de la Chișinău, printre care președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Dorin Recean și ministrul Sănătății Ala Nemerenco.

,,La Mulți Ani, Ucraina! La Mulți ani, ucraineni! Cu toții ne dorim o Ucraină liberă, independentă și în pace. Eu sunt convins că Ucraina va învinge, eu cred în poporul ucrainean.Слава Україні! – Героям слава!”, a scris pe pagina sa de Facebook președintele Parlamentului Igor Grosu. 

,,Astăzi, Ucraina sărbătorește Ziua Independenței, dar, în fiecare zi, demonstrează lumii întregi ce înseamnă devotament față de patrie și libertate. Admirăm curajul și puterea cu care își apără suveranitatea și protejează nu doar pacea sa, ci și securitatea întregii regiuni.La mulți ani, Ucraina! З Днем Незалежності, Україно!”, a notat pe internet șeful Cabinetului de miniștri Dorin Recean. 

,,Astăzi este Ziua Independenței Ucrainei. Să le dorim victorie și pace, prosperitate si dezvoltare și să nu uităm câți tineri și tinere nu s-au mai întors din acest nedrept război, câți civili, inclusiv copii au căzut răpuși de rachete, bombardamente și atacuri ucigașe, câți au rămas fără acoperiș de-asupra și câți au luat drumul pribegiei. Slavă Ucrainei!”, a scris pe pagina sa de Facebook ministrul moldovean al Sănătății, Ala Nemerenco. 

Gest de solidaritate 

Clădirea Parlamentului de la Chișinău a fost iluminată în albastru și galben, în ajunul Zilei Independenței Ucrainei, ca gest de solidaritate cu poporul ucrainean.

Tot cu această ocazie, în sediul Parlamentului a fost inaugurată o expoziție de fotografii care ilustrează ororile războiului declanșat de Moscova, precum și curajul oamenilor de a rămâne neînfrânți în fața provocărilor. Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric” este semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș, care a fost în prima linie a frontului.

Parlamentul moldovean a fost iluminat în culorile steagului ucrainean. FOTO: Multimedia.parlament.md
Parlamentul moldovean a fost iluminat în culorile steagului ucrainean. FOTO: Multimedia.parlament.md

La 24 august 1991, Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. Acum, țara se confruntă cu un război de amploare, acesta fiind declanșat de Kremlin la 24 februarie 2022.

Republica Moldova

