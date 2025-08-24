Schimb de prizonieri Rusia-Ucraina, de Ziua Independenței. Printre ei se află și fostul primar al orașului Herson

Ucraina a adus acasă un nou grup de soldați și civili din captivitatea rusă pe 24 august, de Ziua Independenței țării, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, relatează Ukrainska Pravda.

Anunțul vine după o serie de alte schimburi efectuate în ultimele săptămâni, în urma unui acord încheiat între Kiev și Moscova în cadrul celei de-a doua runde de negocieri de pace de la Istanbul, pe 2 iunie.

„Astăzi, poporul nostru se întoarce acasă: soldați ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Grăniceri și civili. Majoritatea dintre ei se află în captivitate din 2022”, a scris Zelenski pe Telegram.

Ucraina nu a anunțat numărul persoanelor eliberate, însă Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război (POW) a declarat că printre acestea se numără opt civili, inclusiv jurnaliștii ucraineni Dmitro Hiliuk și Mark Kaliuș, dar și fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaienko.

Hiliuk, jurnalist la agenția de știri UNIAN, a fost răpit împreună cu tatăl său din casa lor din regiunea Kiev în martie 2022.

Moscova anunță un schimb de 146 de prizonieri de fiecare parte

Mai devreme în cursul zilei, Ministerul rus al Apărării a susținut că Ucraina a adus înapoi 146 dintre prizonierii săi de război și a eliberat același număr de prizonieri de război ucraineni.

Potrivit Cartierului General de Coordonare, printre soldații ucraineni eliberați se numără reprezentanți ai aproape tuturor forțelor de apărare, inclusiv Forțele de Asalt Aeriene, Forțele Aeriene, Marina, precum și Apărarea Teritorială, Garda Națională și Serviciile de Grăniceri de Stat.

Conform raportului, aceștia au participat la apărarea regiunilor Mariupol, Luhansk, Donețk, Harkov, Zaporijie, Herson, Mikolaiv, Kiev și Sumi. Unii dintre ei au fost capturați în teritoriile ocupate de Rusia, dar și în Crimeea.

Printre civilii eliberați se numără și medicul Serhii Kovalov din Batalionul Medical Ospitalieri, „care a salvat viețile atât ale apărătorilor, cât și ale civililor în timpul asediului de la oțelăria Azovstal din Mariupol”, în primăvara anului 2022, a relatat Cartierul General de Coordonare.

„Schimburile sunt în desfășurare. Și acest lucru este posibil, probabil, datorită soldaților noștri, care completează rezerva de schimb a Ucrainei; echipei noastre, care lucrează zi de zi; și partenerilor noștri, care oferă asistență”, spune Zelenski.

Schimbul precedent de prizonieri de război, care a asigurat întoarcerea a 84 de ucraineni , a avut loc pe 14 august, cu doar o zi înainte ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Trump s-a întâlnit apoi cu președintele Volodimir Zelenski, alături de lideri europeni, la Casa Albă, câteva zile mai târziu.

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la începutul acestui an nu au reușit să obțină un progres în încetarea ostilităților, dar s-au încheiat cu noi acorduri privind schimbul de prizonieri.

Zelenski a anunțat la începutul acestei luni că Ucraina și Rusia se pregătesc să facă schimb de 1.200 de prizonieri de război în conformitate cu a treia rundă de negocieri de pace de la Istanbul, pe 23 iulie.

La sfârșitul lunii iulie că Kievul a obținut eliberarea a peste 6.400 de ucraineni din captivitatea rusă, dintre care 5.857 au fost eliberați în timpul schimburilor de prizonieri.