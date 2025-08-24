Rusia a transmis un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei, prin care susține că „nu este nimic de sărbătorit” și acuză Kievul că se îndreaptă spre aderarea la NATO și Uniunea Europeană.

De Ziua Independenței Ucrainei, Rusia a transmis un mesaj dur prin intermediul Ambasadei sale din Italia, afirmând că „nu este nimic de sărbătorit”.

În postările oficiale, Moscova acuză Ucraina că nu mai poate fi considerată neutră, invocând planurile țării de a adera la NATO și Uniunea Europeană, potrivit news.sky.com.

De asemenea, videoclipul publicat de ambasadă sugerează că suveranitatea Kievului este compromisă și că deciziile guvernului de la Kiev ar servi intereselor țărilor occidentale și corporațiilor internaționale.

Lideri din întreaga lume au trimis mesaje de solidaritate către Kiev

În contrast, lideri din întreaga lume au transmis mesaje de solidaritate cu Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a trimis o scrisoare de felicitare, ăn care spune că apreciază curajul poporului ucrainean și reafirmă sprijinul Statelor Unite pentru independența țării.

Scrisoarea a fost făcută publică pe rețelele sociale de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat hotărârea Kievului de a rezista și a nu ceda în fața agresiunii.

Alți lideri internaționali, printre care președintele chinez Xi Jinping, Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon, au transmis de asemenea mesaje pentru a marca aniversarea a 34-a a independenței Ucrainei.

Evenimentul vine într-un context tensionat, în care negocierile de pace au stagnat, iar Kremlinul continuă să susțină că va urmări cu fermitate obiectivele sale militare.

Paranoia totală la Moscova. Șeful diplomaţiei ruse acuză țările occidentale că vor să împiedice negocierile de pace

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că sabotează negocierile de pace privind Ucraina și denunță poziția președintelui Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că „pune condiții” pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin.

Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a acuzat duminică ţările occidentale că vor să „împiedice"negocierile de pace asupra Ucrainei, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru reglementarea conflictului s-au împotmolit, informează AFP, potrivit Agerpres.