search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mesajul ironic și provocator trimis de Rusia cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a transmis un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei, prin care susține că „nu este nimic de sărbătorit” și acuză Kievul că se îndreaptă spre aderarea la NATO și Uniunea Europeană.  

Rusia a postat prin Ambasada sa din Italia un mesaj ironic / Sursa foto: Reuters
Rusia a postat prin Ambasada sa din Italia un mesaj ironic / Sursa foto: Reuters

De Ziua Independenței Ucrainei, Rusia a transmis un mesaj dur prin intermediul Ambasadei sale din Italia, afirmând că „nu este nimic de sărbătorit”.

În postările oficiale, Moscova acuză Ucraina că nu mai poate fi considerată neutră, invocând planurile țării de a adera la NATO și Uniunea Europeană, potrivit news.sky.com.

De asemenea, videoclipul publicat de ambasadă sugerează că suveranitatea Kievului este compromisă și că deciziile guvernului de la Kiev ar servi intereselor țărilor occidentale și corporațiilor internaționale. 

Lideri din întreaga lume au trimis mesaje de solidaritate către Kiev

În contrast, lideri din întreaga lume au transmis mesaje de solidaritate cu Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a trimis o scrisoare de felicitare, ăn care spune că apreciază curajul poporului ucrainean și reafirmă sprijinul Statelor Unite pentru independența țării.

Scrisoarea a fost făcută publică pe rețelele sociale de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat hotărârea Kievului de a rezista și a nu ceda în fața agresiunii.

Alți lideri internaționali, printre care președintele chinez Xi Jinping, Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon, au transmis de asemenea mesaje pentru a marca aniversarea a 34-a a independenței Ucrainei.

Evenimentul vine într-un context tensionat, în care negocierile de pace au stagnat, iar Kremlinul continuă să susțină că va urmări cu fermitate obiectivele sale militare.

Paranoia totală la Moscova. Șeful diplomaţiei ruse acuză țările occidentale că vor să împiedice negocierile de pace

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că sabotează negocierile de pace privind Ucraina și denunță poziția președintelui Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că „pune condiții” pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin. 

  Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a acuzat duminică ţările occidentale că vor să „împiedice"negocierile de pace asupra Ucrainei, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru reglementarea conflictului s-au împotmolit, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Horoscop zilnic pentru luni, 25 august 2025. Bani în plus pentru Rac
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Ștefan și Ștefania, logodiți și cu planuri de nuntă, au murit în accidentul din Argeș. Tânăra fusese implicată într-un incident rutier cu două săptămâni înainte
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Sondaj CURS. Cine va fi viitorul primar general al Capitalei
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Napolitane cu caramel si nuci Sursa foto shutterstock 2456580029 jpg
Napolitane cu caramel şi nuci. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!