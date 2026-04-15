MAE moldovean va avea un serviciu pentru relații cu București: ,,Un pas firesc și binevenit”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău va fi reorganizat. Printre schimbări se numără crearea unui serviciu pentru relații cu România, conform unui proiect aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 15 aprilie.

Pe lângă Serviciul relații cu România va fi creat Serviciul de diplomație cibernetică, precum și va fi reorganizată Direcția de diplomație economică conform standardelor ministerelor de externe din statele membre ale Uniunii Europene.

,,Adoptarea acestei hotărâri intervine în contextul creșterii constante a volumului de activitate al Ministerului Afacerilor Externe, determinată de avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, intensificarea cooperării externe și extinderea numărului de tratate internaționale și dosare consulare gestionate”, au afirmat responsabilii MAE de la Chișinău.

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova afirmă că crearea Serviciului dedicat relațiilor cu București reprezintă „un pas firesc și binevenit în consolidarea cooperării strategice”.

,,Această inițiativă reflectă maturitatea și profunzimea parteneriatului bilateral, precum și necesitatea unei coordonări tot mai eficiente într-un context marcat de intensificarea dialogului politic, extinderea cooperării sectoriale și avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Instituționalizarea unui mecanism dedicat relației cu România confirmă importanța pe care Chișinăul o acordă acestui parteneriat privilegiat”, au menționat responsabilii diplomației.

Susținător ferm al Chișinăului

De asemenea, aceștia au reiterat că ,,România rămâne un susținător ferm al eforturilor de modernizare și reformă ale Republicii Moldova, iar consolidarea capacității instituționale a Ministerului Afacerilor Externe contribuie direct la atingerea obiectivelor comune, în special în procesul de integrare europeană. Suntem încrezători că acest nou serviciu va facilita o cooperare și mai eficientă, orientată spre rezultate concrete în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”.