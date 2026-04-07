search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vasile Costiuc, omul lui George Simion în Republica Moldova, promovează interesele pro-rusului Șor, acuză puterea

0
0
Publicat:

Puterea de la Chișinău, prin intermediul lui Lilian Carp, l-a acuzat pe Vasile Costiuc, liderul PPDA, că promovează interesele pro-rusului Ilan Șor în R. Moldova, subliniind că candidatul formațiunii pentru funcția de primar al Orheiului este omul oligarhului fugar. Costiuc neagă acuzațiile.

Vasile Costiuc neagă acuzațiile puterii de la Chișinău. FOTO: Facebook.com
Vasile Costiuc neagă acuzațiile puterii de la Chișinău. FOTO: Facebook.com

Lilian Carp, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinte al Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului moldovean, a adus acuzațiile în cadrul unui live pe pagina sa de Facebook.

Sprijinul rețelei Șor

„După alegerile parlamentare din 2025, s-a confirmat faptul că Costiuc a fost ajutat de rețeaua Șor să treacă pragul electoral. Acest lucru susține afirmațiile pe care le-am făcut încă de atunci. Un argument în acest sens este că, pentru funcția de primar, Costiuc a înaintat din partea partidului său un candidat apropiat de Ilan Șor. Este vorba despre Victor Perțu, o persoană care apare în anturajul lui Șor încă din 2015, informații existente și în spațiul public. La 30 iulie 2015, Perțu a fost numit director interimar la Apă-Canal Orhei, după ce fostul director, Mihai Chiperi, a fost suspendat din funcție, întrucât nu era de acord cu anumite acțiuni ale lui Ilan Șor”, a menționat alesul puterii de la Chișinău. 

Șor nu a dispărut

Potrivit lui Lilian Carp, Vasile Costiuc a înaintat candidatul la funcția de primar al municipiului Orhei la indicația pro-rusului Ilan Șor.

„Costiuc nu acționează independent, ci este dependent de deciziile lui Ilan Șor. Putem spune cu certitudine că are o datorie politică față de acesta, pe care o plătește prin promovarea unor oameni din anturajul lui Șor. Un exemplu este candidatul înaintat la funcția de primar, care provine din cercul apropiat al acestuia. Situația amintește, într-o anumită măsură, de ,,O scrisoare pierdută” a lui Caragiale, doar că, în acest caz, nu mai vorbim despre o scrisoare, ci despre un candidat pierdut, regăsit în partidul lui Costiuc. Parafrazând cunoscutul refren, „Jana nu este moartă, Jana se transformă”, putem spune că nici Șor nu a dispărut, ci doar și-a schimbat forma de manifestare, regăsindu-se în acțiunile lui Costiuc. De aceea, este important să rămânem vigilenți și atenți la activitatea acestui personaj, care, în opinia mea, continuă să promoveze interesele lui Ilan Șor în Republica Moldova”, a explicat alesul Lilian Carp. 

Reacția liderului PPDA

Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), a venit la scurt timp cu o replică.

„Nu am nicio tangență cu Șor, nu am nicio discuție cu el și nu am avut niciodată. Șor a abandonat Orheiul, a abandonat tot. S-a retras din primărie și nu are nicio logică ce spui tu (n.r.-Lilian Carp). Dacă Șor dorea să aibă primar la Orhei, îl avea și nu lăsa primăria, așa că poveștile acestea sunt pentru copii”, a precizat Vasile Costiuc. 

Scrutinul din municipiul Orhei va avea loc în data de 17 mai, acesta fiind organizat după ce Tatiana Cociu, omul oligarhului fugar Ilan Șor, a demisionat din funcție în luna decembrie 2025.

Aceasta, alături de alți primari, a renunțat la mandat în urma unui apel lansat de Ilan Șor. Tot atunci, pro-rusul a anunțat oprirea „beneficiilor sociale”, anunțul fiind făcut la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova care au fost câștigate de formațiunea pro-europeană PAS.

În prezent, Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se ascunde la Moscova. El este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova. Acesta neagă acuzațiile. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
digi24.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!