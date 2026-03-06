search
Vineri, 6 Martie 2026
Maia Sandu oferă explicații privind o posibilă candidatură la Președinția României: „Pot contribui la dezvoltarea acestei țări”

Maia Sandu, aflată la al doilea mandat prezidențial în Republica Moldova, afirmă că nu intenționează să candideze pentru funcția supremă în România, subliniind că vrea să contribuie la dezvoltarea țării sale și din alte poziții după încheierea mandatului de președintă.

Maia Sandu nu va participa la alegerile prezidențiale din România. FOTO: Facebook.com
Maia Sandu nu va participa la alegerile prezidențiale din România. FOTO: Facebook.com

Liderul de la Chișinău a fost întrebată, în timpul unei emisiuni a postului Jurnal TV, dacă ar dori să candideze pentru un nou mandat prezidențial pe fondul discuțiilor apărute în acest sens pe rețelele sociale, chiar dacă Constituția Republicii Moldova prevede doar două mandate consecutive pentru această funcție. Maia Sandu a răspuns că nu va încălca legea supremă a statului.

„Nu candidez și respect Constituția. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri să înțeleagă că acestea fac rău societății noastre și încrederii în Constituție. Este foarte bine că în Constituție este limitat mandatul președintelui și sper să rămânem în continuare o democrație”, a afirmat Maia Sandu.

Totodată, președinta Republicii Moldova a fost chestionată referitor la scenariile lansate în ultima perioadă în spațiul public, potrivit cărora Maia Sandu s-ar pregăti să participe la alegerile prezidențiale din România, însă aceasta le-a negat vehement.

„De ce să candidez în România? România are un președinte, un președinte bun. Noi mai avem încă multe de făcut aici, iar eu pot contribui la dezvoltarea acestei țări și din alte funcții sau poziții, ca să zic așa”, a explicat ea. 

Conform articolului 80 din Constituția Republicii Moldova, „nicio persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.

Prima femeie președinte 

Maia Sandu a ajuns la conducerea Republicii Moldova în anul 2020, fiind prima femeie președinte a țării vecine. Victoria sa a fost percepută ca un semnal puternic în favoarea integrării europene, lucru care s-a și concretizat.

În timpul primului său mandat, țara a obținut în iunie 2022 statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, iar în decembrie 2023, Consiliul European a deschis negocierile de aderare.

Tot la sfârșitul anului 2023, Maia Sandu a anunțat că va candida din nou la alegeri și a solicitat desfășurarea referendumului pro-UE.

„Mi-am asumat să fac tot ce ține de mine pentru a duce la capăt misiunea integrării europene. Am obținut sprijinul statelor membre pentru acest parcurs și am nevoie de sprijinul vostru, dragi moldoveni, pentru a reuși”, a spus atunci președintele moldovean.

Plebiscitul, organizat în aceeași zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost câștigat la o diferență de câteva mii de voturi, pe fondul coruperii electoratului de Ilan Șor, oligarhul fugit la Moscova și principal instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

„La 20 octombrie 2024, țara noastră a fost ținta unui atac fără precedent la adresa libertății noastre. Fără voturile cumpărate, rezultatul ar fi fost altul. Am fi avut o victorie detașată atât la alegerile prezidențiale, cât și la referendum!”, a afirmat învingătoarea primului tur, acumulând 42,49 % dintre voturi, urmată de pro-rusul Alexandr Stoianoglo, cu 25,95 %. Al doilea tur a fost câștigat de Maia Sandu.

Viață modestă

După preluarea funcției supreme în stat, președinta a avut posibilitatea să se mute în Reședința prezidențială de la Condrița, însă a continuat să locuiască în apartamentul său cu două camere din Chișinău.

Ea călătorește cu curse low-cost, poartă haine produse în Republica Moldova și nu are stilist, sora sa o ajută să aleagă și să asorteze ținutele.

Are o educație academică solidă. A absolvit Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), obținând o diplomă în management, și a continuat studiile la Academia de Administrație Publică, obținând titlul de master în relații internaționale.

În 2010, după ce a activat la Oficiul Băncii Mondiale și la Ministerul Economiei de la Chișinău, a obținut titlul de master în politici publice în cadrul Școlii Kennedy de Administrație Publică a Universitatea Harvard, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume. În același an, a fost angajată consilier al directorului executiv al Băncii Mondiale la Washington.

Prima moldoveancă ajunsă președinte provine dintr-o familie modestă din nordul țării vecine. Nu este căsătorită și nu are copii, dedicându-și viața carierei și fiind profund preocupată de soarta țării sale.

Republica Moldova

