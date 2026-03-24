Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, asigurându-l că Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul, inclusiv în parcursul său european.

Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victor pe Mihai Mîțu. FOTO: Gov.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victor pe Mihai Mîțu. FOTO: Gov.ro

 ,,Vă urez mult succes și realizări în mandatul dumneavoastră. România va continua să sprijine Republica Moldova atât din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cât și din cea economică și de securitate”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, ambasadorul Republicii Moldova în România a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul constant, precum și expertiza oferită țării sale în pregătirea aderării la Uniunea Europeană.

,,Este o mare onoare și o responsabilitate preluarea mandatului de ambasador în România, în contextul în care relațiile noastre bilaterale sunt la cel mai înalt nivel. Suntem recunoscători pentru contribuția României și implicarea dumneavoastră personală, domnule prim-ministru, care au ajutat Republica Moldova să depășească problemele provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a subliniat ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu.

În timpul întrevederii, Ilie Bolojan și Mihai Mîțu au analizat ,,progresele înregistrate în proiectele comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor la punctele de trecere a frontierei, precum și colaborarea în sectoarele infrastructurii energetice și de transport, context în care au fost punctate proiectul Autostrăzii Pașcani-Iași-Ungheni și preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România, prin Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța”.

Totodată, a fost subliniată ,,importanța proiectelor culturale și de promovare a culturii române în cadrul Acordului prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, semnat în anul 2022.Un subiect important pe agenda discuțiilor s-a referit la pregătirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Premierul Ilie Bolojan a reafirmat susținerea Românie atât prin pârghii diplomatice, cât și în mod practic, prin expertiza acordată de funcționarii români administrației Republicii Moldova în pregătirea parcursului său european”, confom unui comunicat de presă al Guvernului de la București. 

Are scrisorile de acreditare

În data de 3 martie, noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a fost primit de șefa diplomației române, Oana Țoiu, care i-a înmânat scrisorile de acreditare. Ulterior, cei doi au discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.

La sfârșitul lunii trecute, lidera de la Chișinău Maia Sandu a semnat decretul de numire al noului ambasador al Republicii Moldova în România. 

Mihai Mîțu a preluat funcția de ambasador în România, ocupată în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2026 de Victor Chirilă, care a fost numit diplomat în Ucraina.

Noul ambasador al Republicii Moldova la București are 43 de ani. Conform CV-ului publicat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, acesta a ocupat din octombrie 2022 și până recent funcția de secretar general al MAE. 

În perioada 2021–2022, a fost șef al Protocolului din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, iar între 2019 și 2021 a activat ca și consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România.

În intervalul 2011–2019, a fost secretar I în cadrul Departamentului Protocol Diplomatic de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, precum și consilier în cadrul aceluiași departament.

Între 2008 și 2011, a fost secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei, fiind acreditat și pentru Regatul Norvegiei și Republica Finlanda.

În perioada 2006–2008, a activat în calitate de secretar III și secretar II al Secției Ceremonial și Vizite din cadrul MAEIE.

Mihai Mîțu și-a început cariera diplomatică în 2005 ca atașat în cadrul Secției Imunități și Privilegii a Departamentului Protocol Diplomatic de Stat, MAEIE.

Acesta a primit medalia „Meritul Civic”, oferită de președintele țării vecine. 

