Chișinăul pregătește dosarul pentru a cere Moscovei să achite pagubele provocate fluviului Nistru și liniei electrice

Chișinău pregătește dosarul pentru a cere Moscovei să achite pagubele provocate prin poluarea râului Nistru și avarierea liniei electrice Isaccea-Vulcănești, a anunțat șeful diplomației Mihai Popșoi, subliniind că țara sa nu poate influența Kremlinul să plătească nota de plată.

„Impactul nu dispare imediat și nu va dispărea nici mâine. Chiar dacă, în unele cazuri, efectele sunt mai reduse, consecințele vor rămâne ani de zile. Ecosistemul a fost afectat grav, atât fauna, cât și flora, inclusiv ceea ce s-a acumulat în albia râului și ceea ce a fost transportat pe cursul inferior”, a afirmat Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la postul TV „Vocea Basarabiei” din Republica Moldova, referindu-se la pagubele provocate de Rusia.

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat că, în prezent, sunt întreprinse ultimele acțiuni pentru expedierea dosarului.

„Trebuie să finalizăm evaluarea daunelor cauzate de atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, dar și asupra râului Nistru. Este responsabilitatea noastră să pregătim acest dosar și să îl transmitem părții ruse, în speranța că va exista un context internațional favorabil în care aceste despăgubiri vor putea fi achitate”, a adăugat acesta.

Șeful diplomației a recunoscut, însă că țara are posibilități limitate de a influența Federația Rusă să achite despăgubirile.

„Capacitatea noastră de a influența un stat precum Federația Rusă este limitată, trebuie să fim onești. Este, însă responsabilitatea noastră, ca stat și ca cetățeni, să întreprindem toate demersurile juridice pentru a ne apăra drepturile și interesele, conform dreptului internațional. În măsura în care Federația Rusă va alege să respecte aceste drepturi, acest lucru ține de poziția și principiile sale în raport cu dreptul internațional. Din păcate, vedem încălcări flagrante ale Cartei ONU și ale principiilor de la Helsinki, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, dar și în relația cu Republica Moldova, de la prezența ilegală a trupelor și munițiilor până la embargourile impuse de-a lungul timpului”, a mai menționat oficialul Mihai Popșoi.

Anunțul șefului Cabinetului de miniștri

Luna trecută, premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că țara sa urmează să stabilească pagubele provocate de Kremlin prin poluarea fluviului Nistru, precum și prin avarierea liniei Isaccea–Vulcănești, chiar dacă acest proces va dura o perioadă îndelungată și va implica proceduri judiciare.

„Noi acumulăm toate notele de plată. Nu vor fi uitate și, cu siguranță, vom da curs acestor demersuri. Problema este că procesul durează foarte mult, prin instanțe. Ne documentăm și vom face tot posibilul ca cei care au comis aceste crime să fie trași la răspundere, iar daunele cauzate țării noastre să fie compensate”, a precizat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Atacurile Kremlinului

Linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost avariată după ce a fost lovită în seara zilei de luni, 23 martie, cu drone Shahed în timpul atacurilor rusești din Ucraina, iar reparația acesteia va dura până la șapte zile. Din data de 25 martie, în Republica Moldova a fost instituită starea de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca urmare a incidentului grav care a dus la deconectarea liniei, una dintre cele mai importante artere de import al energiei electrice în țara vecină, asigurând aproximativ 70% din necesarul de energie electrică.

În ceea ce privește poluarea fluviului Nistru cu petrol, aceasta a fost cauzată de atacul Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina care a avut loc la data de 7 martie și care a amenințat alimentarea cu apă a întregii Republici Moldova, lăsând fără apă timp de mai multe zile mai multe localități din nordul statului. Pe fondul acestei situații, Guvernul de la Chișinău a declarat în data de 15 martie stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru o perioadă de 15 zile.



