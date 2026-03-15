Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Fostul prezentator Fox News Tucker Carlson susține că CIA i-ar fi citit mesajele cu Iranul și că încearcă să-l transforme în „agent străin”

Jurnalistul și comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat acuzații grave la adresa serviciilor de informații americane, susținând că CIA i-ar fi citit mesajele private și ar încerca să îl prezinte drept agent al unui stat străin.

Tucker Carlson, fost prezentator Fox News/FOTO:X
Tucker Carlson, fost prezentator Fox News/FOTO:X

Într-un videoclip publicat sâmbătă seară pe platforma X, fostul prezentator Fox News a afirmat că Departamentul de Justiție ar pregăti deschiderea unui dosar penal împotriva sa, la recomandarea CIA.

Carlson, în vârstă de 56 de ani, spune că ar putea fi acuzat că a acționat ca agent neînregistrat al regimului iranian.

„CIA pregătește un fel de sesizare penală împotriva mea, un raport de infracțiune trimis către Departamentul de Justiție, pentru o presupusă faptă pe care aș fi comis-o”, a declarat el în mesajul video.

Potrivit lui Carlson, „infracțiunea” ar consta în faptul că a discutat cu persoane din Iran înainte de izbucnirea războiului.

„Care este această crimă? Faptul că am vorbit cu oameni din Iran înainte de război. Ei mi-au citit mesajele”, a susținut comentatorul.

Posibilă acuzație în baza unei legi din 1938

Carlson afirmă că autoritățile ar intenționa să îl acuze în baza Legii privind înregistrarea agenților străini (Foreign Agents Registration Act), adoptată în 1938. Actul legislativ obligă persoanele care fac lobby sau activități politice în numele unor guverne străine să se înregistreze oficial la Departamentul de Justiție.

Comentatorul conservator respinge categoric ideea că ar lucra pentru Iran.

„Nu sunt agentul unei puteri străine. Spre deosebire de mulți oameni care comentează politica americană sau afacerile internaționale, eu am o singură loialitate: Statele Unite”, a declarat Carlson.

El susține că nu a primit niciodată bani din partea unui guvern străin.

„Nu am luat niciodată bani de la altă țară. Nu am nevoie și nici nu vreau”, a adăugat acesta.

Carlson spune că discuțiile cu surse din alte state fac parte din activitatea sa de jurnalist și analist politic.

„Este literalmente meseria mea să vorbesc cu oameni din întreaga lume și să încerc să înțeleg ce se întâmplă”, a spus el.

Carlson: ancheta ar avea motive politice

În videoclip, Carlson sugerează că eventualele investigații ar avea o motivație politică.

„Există oameni care sunt furioși pe mine pentru opiniile mele despre Israel”, a afirmat el.

Comentatorul a adăugat că, în perioade de război, guvernele tind să devină mai autoritare și să tolereze mai puțin opiniile critice.

„În timp de război, statele devin mai autoritare. Există mult mai puțină toleranță pentru disidență”, a spus Carlson.

Relația complicată cu Donald Trump

Tucker Carlson a fost, în trecut, un susținător vocal al lui Donald Trump. În ianuarie, președintele american îl descria drept „un tip foarte conservator și un om foarte bun”, în cadrul unui prânz organizat la Casa Albă cu lideri din industria petrolieră.

Iranul recunoaște că beneficiază de sprijin din partea Rusiei și Chinei

Carlson s-a întâlnit de mai multe ori cu Trump în săptămânile care au precedat declanșarea operațiunii militare comune a SUA și Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Ultima întâlnire ar fi avut loc pe 23 februarie, la scurt timp după un interviu controversat pe care Carlson l-a realizat cu ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee.

Momentul întâlnirii a alimentat speculații potrivit cărora jurnalistul ar fi fost criticat dur de președinte pentru pozițiile sale.

Critici și controverse

Carlson a fost criticat anterior pentru interviul realizat în iulie 2025 cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Mai mulți analiști au spus atunci că interviul a oferit liderului iranian o platformă mediatică globală fără confruntări reale.

„A fost o mare victorie pentru operațiunile de propagandă ale Iranului”, declara la acea vreme expertul în dezinformare Marcus Kolga.

În ultimele luni, Carlson a criticat dur operațiunea militară americană împotriva Iranului, numită „Epic Fury”. El a calificat drept „absolut revoltătoare și malefice” atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Comentatorul a susținut, de asemenea, că războiul ar fi purtat în principal în interesul Israelului.

Declarațiile sale au provocat reacții dure la Washington.

„Tucker și-a pierdut direcția. Știu asta de mult timp și nu face parte din mișcarea MAGA”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat ABC News pe 5 martie.

Președintele a adăugat că mișcarea „Make America Great Again” înseamnă „America pe primul loc” și a sugerat că Carlson nu împărtășește aceste principii.

În același timp, alți comentatori conservatori, printre care prezentatorul Fox News Mark Levin, l-au acuzat pe Carlson că promovează narative favorabile adversarilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Criticii au lansat inclusiv speculații potrivit cărora Carlson ar fi sprijinit financiar de Qatar, acuzație pe care jurnalistul a respins-o categoric.

Până în prezent, CIA și Departamentul de Justiție nu au comentat public afirmațiile lui Tucker Carlson.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
mediafax.ro
image
Care e jucătorul cu care a avut Giovanni Becali cele mai mari probleme: “M-a înnebunit! Am plecat din avion înainte să închidă ușa”
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, veste din America: 2,3 miliarde de dolari!
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
cancan.ro
image
Cum ar putea pierde 2.000.000 pensionari ajutorul la pensie de 800 lei din aprilie? „Intrăm în criză de timp”
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Domeniile în care se caută forță de muncă în 2026, conform experţilor. Competenţele care ajută enorm la angajare
playtech.ro
image
Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs chiar atât de mult, nu?!”. Exclusiv 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Germania ”a întors armele”, în timp ce Ucraina merge până în pânzele albe: ”Acest lucru este teribil”
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Andra s-a schimbat total! Cum arată acum soția lui Cătălin Măruță
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
