Fostul prezentator Fox News Tucker Carlson susține că CIA i-ar fi citit mesajele cu Iranul și că încearcă să-l transforme în „agent străin”

Jurnalistul și comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat acuzații grave la adresa serviciilor de informații americane, susținând că CIA i-ar fi citit mesajele private și ar încerca să îl prezinte drept agent al unui stat străin.

Într-un videoclip publicat sâmbătă seară pe platforma X, fostul prezentator Fox News a afirmat că Departamentul de Justiție ar pregăti deschiderea unui dosar penal împotriva sa, la recomandarea CIA.

Carlson, în vârstă de 56 de ani, spune că ar putea fi acuzat că a acționat ca agent neînregistrat al regimului iranian.

„CIA pregătește un fel de sesizare penală împotriva mea, un raport de infracțiune trimis către Departamentul de Justiție, pentru o presupusă faptă pe care aș fi comis-o”, a declarat el în mesajul video.

Potrivit lui Carlson, „infracțiunea” ar consta în faptul că a discutat cu persoane din Iran înainte de izbucnirea războiului.

„Care este această crimă? Faptul că am vorbit cu oameni din Iran înainte de război. Ei mi-au citit mesajele”, a susținut comentatorul.

Posibilă acuzație în baza unei legi din 1938

Carlson afirmă că autoritățile ar intenționa să îl acuze în baza Legii privind înregistrarea agenților străini (Foreign Agents Registration Act), adoptată în 1938. Actul legislativ obligă persoanele care fac lobby sau activități politice în numele unor guverne străine să se înregistreze oficial la Departamentul de Justiție.

Comentatorul conservator respinge categoric ideea că ar lucra pentru Iran.

„Nu sunt agentul unei puteri străine. Spre deosebire de mulți oameni care comentează politica americană sau afacerile internaționale, eu am o singură loialitate: Statele Unite”, a declarat Carlson.

El susține că nu a primit niciodată bani din partea unui guvern străin.

„Nu am luat niciodată bani de la altă țară. Nu am nevoie și nici nu vreau”, a adăugat acesta.

Carlson spune că discuțiile cu surse din alte state fac parte din activitatea sa de jurnalist și analist politic.

„Este literalmente meseria mea să vorbesc cu oameni din întreaga lume și să încerc să înțeleg ce se întâmplă”, a spus el.

Carlson: ancheta ar avea motive politice

În videoclip, Carlson sugerează că eventualele investigații ar avea o motivație politică.

„Există oameni care sunt furioși pe mine pentru opiniile mele despre Israel”, a afirmat el.

Comentatorul a adăugat că, în perioade de război, guvernele tind să devină mai autoritare și să tolereze mai puțin opiniile critice.

„În timp de război, statele devin mai autoritare. Există mult mai puțină toleranță pentru disidență”, a spus Carlson.

Relația complicată cu Donald Trump

Tucker Carlson a fost, în trecut, un susținător vocal al lui Donald Trump. În ianuarie, președintele american îl descria drept „un tip foarte conservator și un om foarte bun”, în cadrul unui prânz organizat la Casa Albă cu lideri din industria petrolieră.

Iranul recunoaște că beneficiază de sprijin din partea Rusiei și Chinei

Carlson s-a întâlnit de mai multe ori cu Trump în săptămânile care au precedat declanșarea operațiunii militare comune a SUA și Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Ultima întâlnire ar fi avut loc pe 23 februarie, la scurt timp după un interviu controversat pe care Carlson l-a realizat cu ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee.

Momentul întâlnirii a alimentat speculații potrivit cărora jurnalistul ar fi fost criticat dur de președinte pentru pozițiile sale.

Critici și controverse

Carlson a fost criticat anterior pentru interviul realizat în iulie 2025 cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Mai mulți analiști au spus atunci că interviul a oferit liderului iranian o platformă mediatică globală fără confruntări reale.

„A fost o mare victorie pentru operațiunile de propagandă ale Iranului”, declara la acea vreme expertul în dezinformare Marcus Kolga.

În ultimele luni, Carlson a criticat dur operațiunea militară americană împotriva Iranului, numită „Epic Fury”. El a calificat drept „absolut revoltătoare și malefice” atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Comentatorul a susținut, de asemenea, că războiul ar fi purtat în principal în interesul Israelului.

Declarațiile sale au provocat reacții dure la Washington.

„Tucker și-a pierdut direcția. Știu asta de mult timp și nu face parte din mișcarea MAGA”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat ABC News pe 5 martie.

Președintele a adăugat că mișcarea „Make America Great Again” înseamnă „America pe primul loc” și a sugerat că Carlson nu împărtășește aceste principii.

În același timp, alți comentatori conservatori, printre care prezentatorul Fox News Mark Levin, l-au acuzat pe Carlson că promovează narative favorabile adversarilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Criticii au lansat inclusiv speculații potrivit cărora Carlson ar fi sprijinit financiar de Qatar, acuzație pe care jurnalistul a respins-o categoric.

Până în prezent, CIA și Departamentul de Justiție nu au comentat public afirmațiile lui Tucker Carlson.