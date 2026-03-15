Israelul anunță că va mai ataca Iranul pentru „cel puțin trei săptămâni”. „Avem mii de ținte în față. Suntem pregătiți”

Armata israeliană are în plan încă cel puțin trei săptămâni de campanie împotriva Iranului, având în continuare „mii de ținte” de lovit, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), generalul de brigadă Effie Defrin.

„Avem mii de ținte în față. Suntem pregătiți, în coordonare cu aliații noștri americani, cu planuri până cel puțin la sărbătoarea evreiască a Paștelui, peste aproximativ trei săptămâni. Și avem planuri mai ample chiar și pentru încă trei săptămâni după aceea”, a precizat Defrin, potrivit Times of Israel.

Potrivit IDF, de la începutul campaniei împotriva Iranului, pe 28 februarie, Forțele Aeriene Israeliene au efectuat aproximativ 400 de valuri de atacuri în vestul și centrul Iranului, concentrându-se pe distrugerea infrastructurii și vizând agenți din unitățile de pompieri, apărare și producție.

Oficialii israelieni afirmă că SUA și Israelul au lovit deja mii de ținte de la începutul operațiunilor.

Defrin a subliniat că IDF „nu lucrează după un cronometru sau un calendar, ci mai degrabă pentru a-și atinge obiectivele”, adăugând că scopul Israelului este de a „slăbi grav regimul iranian”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a cerut duminică altor țări să evite orice acțiune care ar putea escalada conflictul cu Israelul și Statele Unite.

Apelul survine după ce președintele american Donald Trump a cerut măsuri pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, potrivit AFP.