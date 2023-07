Kremlinul amenință Chișinăul după decizia de a reduce personalul ambasadei ruse în Rep. Moldova

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, afirmă că autoritățile ruse vor răspunde cu aceeași monedă după ce Chișinăul a anunțat reducerea personalului Ambasadei Ruse în Republica Moldova, evitând însă să ofere alte detalii.

,,Desigur, astfel de pași, conform regulamentelor diplomatice, nu rămân fără un răspuns reciproc. Evident, această decizie reprezintă o continuare a liniei neprietenoase a actualei conduceri față de țara noastră. Din păcate, Chișinăul aduce conștient relațiile noastre într-o stare mizerabilă. Putem doar să ne exprimăm regretul în situația dată”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin pentru agenția publică de presă Tass.ru.

Reacția MAE rus

Mai devreme, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a venit cu o reacție, acuzând autoritățile de la Chișinău că servesc interesele așa-numiților „sponsori occidentali”.

„Este un nou pas către distrugerea relațiilor bilaterale, din partea Chișinăului. În dorința de a sluji sponsorilor occidentali în ceea ce privește rusofobia, Chișinăul trece la adâncimi noi și tot mai activ preia experiența pre-baltico-ucraineană. Setul standard de măsuri, inclusiv insulte publice regulate la adresa țării noastre, interzicerea mass-mediei în limba rusă, atacul asupra poziției limbii ruse, este completat de noi forme de combatere a amenințării rusești inexistente, iar acum următoarele obstacole pentru diplomații ruși în a-și reînnoi sarcinile funcționale”, a spus Maria Zaharova.

Anunțul Chișinăului

Republica Moldova a decis să limiteze numărul diplomaţilor ruși acreditaţi în teritoriul său, informându-l în acest sens pe ambasadorul Oleg Vasneșov, care a fost convocat miercuri la MAE de la Chișinău.

„La etapa actuală reprezentarea fiecărui stat, în baza principiului de paritate, urmează să constituie 10 funcții diplomatice și 15 poziții administrative, tehnice și de serviciu. Această decizie vine ca urmare a numeroaselor acțiuni neprietenoase față de Republica Moldova, care nu au legătură cu mandatul diplomatic, precum și tentativelor de destabilizare a situație interne din țara noastră”, a comunicat diplomația moldovenească.

Decizia, care trebuie pusă în aplicare până în data de 15 august, survine după apariția unor relatări în presa de peste Prut privind existenţa unui sistem de recepţie pe acoperişul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău.

Autorii investigației jurnalistice publicate de Jurnal TV au numărat 28 de antene instalate pe acoperişurile celor două clădiri ale misiunii diplomatice ruse din Chişinău, prezentându-le drept dispozitive ce pot colecta informaţii sensibile.

Numărul antenelor instalate de ruși la Chișinău este aproape dublu decât la Bruxelles, unde se află multe dintre subdiviziunile Uniunii Europene şi cartierul general al NATO.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a declarat șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu, înainte de începerea ședinței de Guvern.

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a spus că informațiile privind schema de spionaj din incinta misiunii diplomatice nu sunt o noutate pentru structurile responsabile ale țării, dar amănunte cu privire la ea vor fi oferite la momentul potrivit.