Spionajul rusesc la Chișinău: Moscova, nevoită să-și reducă drastic personalul diplomatic. Amenințarea ambasadorului rus

Republica Moldova va limita numărul diplomaţilor ruși acreditaţi în teritoriul său, a anunţat miercuri ministrul de Externe Nicu Popescu în contextul scandalului de spionaj privind Ambasada Rusiei la Chișinău. Potrivit unui comunicat al MAEIE de la Chișinău, Rusia trebuie să-și reducă drastic personalul diplomatic până la 15 august.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a declarat Nicu Popescu înainte de începerea unei ședințe de guvern.

„Este foarte important ca serviciile diplomatice ale ţării noastre, dar şi ale altor ţări să se concentreze pe dezvoltarea bunelor relaţii, or atunci când o bună parte din prezenţa diplomatică a altei ţări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a ţarii noastre şi acţiuni care nu ţin de modalităţile standard de acţiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituţiile şi decidenţii politici, la necesitatea limitării numărului de diplomaţi acreditaţi din Federaţia Rusă în Republica Moldova, astfel încât să se creeze o situaţie în care sunt mai puţini indivizi care acţionează pentru a destabiliza situaţia în ţara noastră”, a subliniat șeful diplomației moldovenești.

Nicu Popescu a precizat că decizia a fost comunicată şi autorităţilor de la Moscova, transmite Moldopres, potrivit Agerpres.

Antene de spionaj instalate de ruși la Chișinău

Un post de televiziune din Republica Moldova a difuzat luni o investigaţie jurnalistică privind existenţa unui sistem de recepţie pe acoperişul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, situate în centrul orașului și în apropierea unor clădiri strategice importante. Totodată, au fost prezentate mai multe persoane care ar fi implicate în acţiuni de spionaj în Republica Moldova, notează Moldpres.

În schema de spionaj ar fi implicați ofițeri ai Serviciului de Informații Externe al Rusiei și ai Direcției Principale de Informații din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, aceștia colaborând cu hackeri care ar fi spart și e-mailurile unor actuali și foști lideri de stat precum Emmanuel Macron, Angela Merkel sau Hillary Clinton, fostă șefă a diplomației americane și candidată la Casa Albă.

Autorii investigației jurnalistice au numărat 28 de antene instalate pe acoperişurile celor două clădiri ale misiunii diplomatice ruse din Chişinău, prezentându-le drept dispozitive ce pot colecta informaţii sensibile. Numărul antenelor instalate de ruși la Chișinău este aproape dublu decât la Bruxelles, unde se află multe dintre subdiviziunile Uniunii Europene şi cartierul general al NATO.

În acest context, Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus Oleg Vasnețov pentru „a oferi clarificări și explicații”.

Rusia, nevoită să-și reducă personalul diplomatic până la 15 august

„Astăzi (26 iulie, n. red.) ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la MAEIE. În cadrul întrevederii partea rusă a fost informată despre decizia autorităților moldovenești privind echivalarea numărului personalului diplomatic, administrativ, tehnic și de serviciu al Federației Ruse care activează în țara noastră cu cel al Republicii Moldova în Federația Rusă”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău.

„Conform acestei decizii, la etapa actuală reprezentarea fiecărui stat, în baza principiului de paritate, urmează să constituie 10 funcții diplomatice și 15 poziții administrative, tehnice și de serviciu. Această decizie vine ca urmare a numeroaselor acțiuni neprietenoase față de Republica Moldova, care nu au legătură cu mandatul diplomatic, precum și tentativelor de destabilizare a situație interne din țara noastră”, precizează sursa citată.

„Măsura în cauză de echivalare a numărului personalului diplomatic, administrativ, tehnic și de serviciu este adoptată în corespundere cu prevederile articolului 11 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961, care stipulează că «în lipsa unui acord explicit asupra misiunii, statul acreditar poate cere ca acest efectiv să fie menținut în limitele a ceea ce el considera ca rezonabil și normal, având în vedere împrejurările și condițiile existente în acest stat și nevoile misiunii în cauza»”, explică MAE de la Chișinău.

„În conformitate cu nota diplomatică a MAEIE înmânată părții ruse în cadrul întrevederii, decizia sus-menționată a autorităților moldovenești trebuie să fie pusă în aplicare până la 15 august 2023”, se arată în comunicat.

Reacția președintei Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că relatările despre spionajul rusesc nu sunt o noutate pentru structurile responsabile de la Chișinău, dar amănunte cu privire la schema de spionaj a Kremlinului vor fi oferite la momentul potrivit.

„Serviciile noastre cunosc aceste informații și la momentul potrivit o să vină cu mai multe detalii, inclusiv cu soluții pentru această problemă”, a declarat Sandu, evitând să ofere alte detalii.

La începutul acestei luni, Chișinăul a anunțat despre identificarea unei rețele de spionaj cu implicarea unor agenți din Servicul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB). Deschide.md deconspiră cel puțin doi agenți FSB, și anume Iurii Gudilin și Vadim Iurcenco. Primul individ ar fi consiliat mai multe partide din statul vecin, între care Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și Mișcarea Alternativa Națională (MAN), ultima formațiune fiind fondată de primarul Chișinăului, Ion Ceban. Cel de-al doilea este subalternul liderului socialist Igor Dodon în cadrul Uniunii de Afaceri Moldo-Rusă.

Ambasadorul Vasnețov amenință voalat Republica Moldova

Regimul de la Moscova neagă de obicei descoperirile despre acțiunile sale maligne la Chișinău și se prezintă drept o victimă a unei campanii anti-ruse coordonată de Occident. O reacție în acest sens a avut și ambasadorul Vasnețov în legpătură cu convocarea sa la MAE de la Chișinău. Totodată, ambasadorul rus a amenințat voalat Republica Moldova.

„Această decizie (convocarea, n. red.), poate, a fost previzibilă, dar noi nu credeam că autoritățile de la Chișinău se vor implica în competițiile de rusofobie atât de rapid și vor fi luate măsuri atât de radicale. Sperăm că oficialii care iau asemenea decizii înțeleg care ar putea fi consecințele în segmentul bilateral”, a spus Oleg Vasnețov.

„Nu am primit nicio explicație sau dovezi. Nu este de mirare, pentru că și anterior ne-am ciocnit de o asemenea atitudine față de noi, dar suntem deja obișnuiți să lucrăm într-o asemenea situație, așa că și în condițiile noi vom găsi soluții pentru construirea ulterioară a relațiilor deja puternic afectate dintre țările noastre”, a adăugat diplomatul rus, citat de deschide.md.

Deschide.md semnalează că Ambasada Rusiei la Chișinău își desfășoară activitatea într-una dintre cele mai impunătoare clădiri din Chișinău, ai cărei dimensiuni reprezintă un mister încă de la construcția sa, dat fiind faptul că Republica Moldova este prea mică pentru o astfel de misiune diplomatică.

În prezent, Rusia dispune oficial de 37 de diplomați acreditați la Chișinău și 34 de de angajați „tehnico-administrativi”. Pe lângă diplomații acreditați în Ambasada Federației Ruse, mai există alți opt „diplomați” ruși ce funcționează în cadrul Centrului Rus pentru Cultură și Știință (Rossotrudnicestvo), cunoscut ca fiind o oficină de propagandă. Unele țări, inclusiv România, au închis aceste centre. De asemenea, Federația Rusă mai dispune de încă cinci „diplomați” ce își desfășoară activitatea în cadrul Biroului de Migrație (Anticamera Secției Consulare a Ambasadei Federației Ruse), despre ei existând foarte puține date, precizează deschide.md.