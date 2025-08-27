Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Șeful Guvernului a subliniat că România va continua să fie un aliat puternic al Chișinăului, indiferent de provocările vremurilor.

„România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, aşa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenţei statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie şi tradiţii a creat spaţiul prieteniei şi solidarităţii între statele noastre”, a transmis premierul, miercuri, 27 august, într-un comunicat oficial, potrivit News.ro.

Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, pe care l-a numit „pasul firesc al relaţiei noastre frăţeşti”.

„Aşa cum am spus răspicat şi acum câteva zile la Chişinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut care aspiră la o viaţă mai bună, la prosperitate, la drepturile şi libertăţile conferite de statutul european. La mulţi ani Republicii Moldova şi cetăţenilor săi!”, a mai spus premierul.

27 august, Ziua Independenței Republicii Moldova

Astăzi, de Ziua Independenței Republicii Moldova, mai mulți lideri occidentali au transmis mesaje de susținere. ,,La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu. Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea pentru libertate. Rămânem alături de voi pe drumul către viitorul nostru european comun”, a scris șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

Au felicitat în această zi Republica Moldova și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

În data de 27 august, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile, care au început la ora 09:00 cu depunerea de flori de către liderii de la Chișinău la monumentul „Maica Îndurerată”, iar apoi la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.