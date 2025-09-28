search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Video Igor Grosu îndeamnă la vigilență și responsabilitate, după închiderea urnelor: „Tentativele Rusiei de a deturna procesul electoral au fost imense”

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Ziua alegerilor din Republica Moldova a fost marcată de alerte cu bombă și tentative de destabilizare, a declarat duminică seara Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în mesajul adresat cetățenilor după închiderea secțiilor de votare.

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) FOTO: FB
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) FOTO: FB

Liderul PAS a subliniat că au existat interferențe în procesul electoral din partea unor grupări criminale susținute de Federația Rusă, dar a îndemnat la calm și răbdare până la finalizarea numărării voturilor. 

„Tentativele Rusiei de a deturna procesul electoral au fost imense - am văzut transport ilegal, furt de vot, încercări de destabilizare, alarme cu bomba. Instituțiile statului au depus toate eforturile pentru a asigura securitatea și integritatea procesului de vot. Consecințele acestei ingerințe sunt greu de estimat la aceasta oră”, a transmis Grosu. 

Președintele PAS s-a adresat și moldovenilor din diaspora, reamintindu-le că secțiile de votare din Vest sunt încă deschise.

„Profitați de aceste ore pentru a vă exercita dreptul la vot și pentru a contribui la modelarea viitorului Republicii Moldova. Fiecare vot contează”, a adăugat Grosu.

Totodată, el a transmis un mesaj membrilor birourilor secțiilor de votare, solicitând vigilență până la închiderea secțiilor și pe tot parcursul procesului de numărare a voturilor.

„Este esențial ca fiecare etapă a scrutinului să se desfășoare corect, transparent și fără incidente, iar responsabilitatea voastră în aceste momente este extrem de importantă pentru întreaga țară”, a conchis liderul PAS.

Peste jumătate dintre alegătorii din Republica Moldova și-au exprimat duminică votul la alegerile parlamentare, conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC).

CEC a informat că până la ora 21:00, când s-au închis secțiile de votare, au votat 1.593.236 de persoane, echivalentul a 51,94% din cei aproximativ 3,3 milioane de alegători înscriși în liste. Din totalul participanților, 1,32 milioane au votat pe teritoriul țării, iar peste 260.000 în secțiile din străinătate.

Republica Moldova

