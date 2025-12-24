Se termină aventura în La Liga. Horațiu Molodvan semnează cu noua formație, după un sezon de coșmar la Real Oviedo

Portarul român Horațiu Moldovan, în vârstă de 27 de ani, se află în pragul unei noi mutări în carieră, după o perioadă dificilă la Real Oviedo, unde evoluțiile sale au fost sub așteptări.

Din 2026, acesta ar putea apăra poarta echipei Spezia, ocupanta locului 18 în Serie B.

Deși a jucat puțin în ultimele luni și a pierdut legătura cu naționala României, Moldovan continuă să fie un goalkeeper căutat de cluburi. Conform presei italiene, Spezia îl va lua inițial sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, cu posibilitatea unui transfer definitiv, iar salariul său va fi suportat în comun de cele două cluburi.

Favorit în cursa pentru semnătură

Românul s-a aflat în competiție cu alți trei portari pentru a semna cu Spezia, însă conducerea echipei italiene l-a ales pe el, considerându-l cea mai bună opțiune pentru postul de goalkeeper.

„Horațiu Moldovan i-a învins pe concurenții lui Radunovic (care este în vizorul Sampdoriei), Bardi (un salariu foarte mare și în vizorul celor de la Mantova și Sudtirol) și Contini. Gomis, pe de altă parte, fusese oferit de agenții săi la Spezia, dar nu era de fapt o țintă pentru club.

Portarul naționalei din România vrea să plece de la Real Oviedo, unde îi lipsește constanța în La Liga!”, au scris italienii de la calciospezia.it.

Horațiu Moldovan câștigă puțin peste un milion de euro pe an la Atletico Madrid, iar în ultimele luni este foarte probabil ca Real Oviedo să fi acoperit aproximativ jumătate din salariul său.