Publicat:

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, de Crăciun, un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson, în care este subliniată relația strânsă dintre Statele Unite și România și valorile comune care le unesc.

Însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson a transmis un mesaj de Crăciun FOTO: Captură video
Însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson a transmis un mesaj de Crăciun FOTO: Captură video

Michael Dickerson a ales să se adreseze românilor în limba română, deschizând mesajul cu urarea „Bună ziua și Crăciun fericit”. În mesajul publicat de ambasadă, acesta a evidențiat soliditatea relației bilaterale. 

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice”, a transmis oficialul american. 

Valori comune și privirea spre anul viitor

Michael Dickerson a subliniat că cele două țări sunt unite de valori esențiale, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an”, a afirmat acesta.

Totodată, oficialul a amintit un moment important pentru Statele Unite.

„Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”, a precizat Michael Dickerson.

Mesajul a fost încheiat tot în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

Pe 19 decembrie, Ambasada SUA la București a anunțat că Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial în funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

