Video Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun pentru România: „Avem multe să sărbătorim”

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, de Crăciun, un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson, în care este subliniată relația strânsă dintre Statele Unite și România și valorile comune care le unesc.

Michael Dickerson a ales să se adreseze românilor în limba română, deschizând mesajul cu urarea „Bună ziua și Crăciun fericit”. În mesajul publicat de ambasadă, acesta a evidențiat soliditatea relației bilaterale.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice”, a transmis oficialul american.

Valori comune și privirea spre anul viitor

Michael Dickerson a subliniat că cele două țări sunt unite de valori esențiale, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an”, a afirmat acesta.

Totodată, oficialul a amintit un moment important pentru Statele Unite.

„Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”, a precizat Michael Dickerson.

Mesajul a fost încheiat tot în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

Pe 19 decembrie, Ambasada SUA la București a anunțat că Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial în funcția de ambasador al Statelor Unite în România.