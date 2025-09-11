search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Avertismentul puterii de la Chișinău: Moldovenii ,,vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin”

Publicat:

Igor Grosu, liderul partidului de guvernământ de la Chișinău, afirmă că bărbații și tinerii „vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin”, dacă forțele pro-Kremlin vor câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Igor Grosu avertizează că o guvernare pro-rusă reprezintă un pericol pentru țară. FOTO: Facebook
Igor Grosu avertizează că o guvernare pro-rusă reprezintă un pericol pentru țară. FOTO: Facebook

Igor Grosu a avertizat că o majoritate pro-Kremlin în Parlamentul de la Chișinău ar putea duce la oprirea procesului de integrare europeană a țării și la suspendarea fondurilor europene.

,,Dacă cineva își face iluzii că europenii vor continua să finanțeze indiferent de ce guvernare va fi la Chișinău, eu mă grăbesc să-i dezamăgesc: nu va Uniunea Europeană sau nu va continua să finanțeze o guvernare pro-Kremlin”, a spus acesta. 

Precum și excluderea moldovenilor de la libera circulație în UE, drept de care aceștia beneficiază din 2014.

,,Mulți au uitat ce însemna până în 2014 dreptul nostru de a circula în Uniunea Europeană. Însemna vize, cozi, umilință și riscuri. E bine să nu uităm și să prețuim acest drept pe care noi l-am meritat”, a adăugat liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. 

Totodată, moldovenii din diasporă nu vor mai avea dreptul să voteze, a mai subliniat Igor Grosu, reamintind că „oponenții noștri spun asta direct, fără să se mai ascundă”. La fel, votul exprimat anul trecut la referendumul pro-UE va fi anulat.

Majoritate pro-Kremlin

 De asemenea, moldovenii ar putea fi implicați în lupte pe front, avertizează Igor Grosu.

„La modul practic, aceasta înseamnă că o guvernare sau o majoritate pro-Kremlin, formată din Dodon, Șor, Tkaciuk, Ceban, care va aduce în Guvern reprezentanți ai Federației Ruse, în Poliție, SIS, Procuratură, așa cum au făcut-o anterior. După ei, repede, își vor face apariția grupările criminale: Șor și toți ai lor care abia așteaptă să revină la practicile vechi ca să fure, ca să jefuiască această țară. Dacă ajunge o guvernare pro-Putin la noi, există un marele risc ca tinerii noștri, bărbații noștri, să devină carne de tun în războaiele sângeroase, criminale ale lui Putin, unde le-a pornit el. Acestea nu sunt războaiele noastre. Noi nu le-am dorit. Aceasta ei își țin armata ilegală aici, ei trimit drone împotriva cetățenilor pașnici, copiilor și bătrânilor”, a mai spus liderul Partidului Acțiune și Solidaritate. 

,,Amenințări reale”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în data de 28 septembrie, iar Igor Grosu a subliniat că ,,acestea nu sunt sperietori- sunt amenințări reale, pe care oponenții noștri le spun deschis, pe care le vedem din comportamentul Rusiei, a lui Șor. Iar, de această dată, așa cum a fost anul trecut, turul doi nu va fi”.

Prezent la același eveniment de presă, Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, precum și candidatul PAS la alegerile parlamentare, a explicat că ,,președintele Grosu a enumerat riscurile și consecințele grave ale revenirii corupților și hoților finanțați de Kremlin. Ce vă spunem nu este o tactică electorală. Intențiile lor de deturnare a viitorului nostru sunt deja confirmate și de declarațiile a înalților oficiali de la Kremlin și de portavocile lor, dar și de informațiile documentate, probe, înregisteări pe care instituțiile vedem că le prezintă aproape zilnic. Avem o propagandă fără precedent finanțată cu bani criminali”. 

În același timp, premierul moldovean a reamintit despre cumpărarea voturilor de Rusia, corupția electorală având loc prin intermediul actorilor politici din Republica Moldova.  

„După ce au furat tot de la voi, criminalii vă cumpără votul cu câteva sute de lei. Acești bani luați astăzi nu vă vor aduce bogăție, dar dacă vindeți viitorul țării noastre, nu vom mai putea ieși din sărăcie. Azi, Federația Rusă nu mai controlează Republica Moldova și instituțiile statului, chiar dacă asta au vrut și asta intenționează după votul din 28 septembrie. Dragi cetățeni, Kremlinul a eșuat din două motive: instituțiile noastre și-au făcut datoria și voi ați votat „DA” pentru viitorul european și ați ales un președinte, alături de care să mergem pe această cale- a integrării în UE”, a conchis Dorin Recean. 

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie. Moscova a negat acuzațiile.

Republica Moldova

