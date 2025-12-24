search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Escrocherie la scară largă cu pașapoarte românești: cum cumpără rușii cetățenia UE pentru a ocoli sancțiunile — Le Monde

Publicat:

Autoritățile din România au descoperit o amplă rețea de corupție care ar fi permis aproape 10.000 de cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente europene. Potrivit publicației franceze Le Monde, unii solicitanți ar fi plătit până la 75.000 de euro pentru un pașaport românesc, ceea ce le-ar fi permis să circule liber în Uniunea Europeană și să își continue activitățile economice în pofida sancțiunilor internaționale.

Scandalul a atras atenția la nivel european, după ce anchetatorii au stabilit că cetățenia română a fost acordată pe baza unor documente falsificate. Conform informațiilor disponibile, o grupare infracțională formată din avocați, notari și funcționari ai stării civile ar fi pus la punct un mecanism prin care solicitanții erau înregistrați fictiv ca rezidenți într-un mic oraș din nordul României.

Doar în cursul anului 2025, peste 900 de cereri ar fi fost depuse prin acest sistem, majoritatea aparținând unor cetățeni ruși care încercau să evite restricțiile impuse de sancțiunile occidentale, notează publicația franceză.

Utilizarea identităților unor soldați ucraineni decedați

Ancheta scoate la iveală și un aspect deosebit de grav: potrivit procurorilor, unele cereri de cetățenie s-ar fi bazat pe identitățile unor soldați ucraineni uciși în război sau dispăruți. Datele personale ar fi fost folosite pentru a crea identități false, prezentate drept aparținând unor etnici ucraineni eligibili pentru proceduri simplificate de obținere a cetățeniei române.

Dimensiunea rețelei

Perchezițiile au avut loc în mai multe localități, printre care Vârfu Câmpului, București, Botoșani și Suceava. Autoritățile estimează că peste 18.700 de persoane provenite din fosta URSS figurează cu domicilii fictive pe teritoriul României. Într-un caz documentat, un solicitant ar fi plătit 75.000 de euro pentru serviciile oferite de rețea.

Îngrijorări privind securitatea europeană

Avocatul Denis Buruian, implicat în procedurile de anulare a cetățeniilor obținute ilegal, avertizează că situația reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și europene. Potrivit acestuia, unii dintre noii deținători ai pașapoartelor românești s-ar fi stabilit ulterior în Franța, în timp ce alții ar fi ales destinații precum Dubaiul, folosind documentele UE pentru a-și proteja afacerile și accesul la sistemul bancar european.

Până în prezent, autoritățile de la București au anulat 68 de documente de identitate, iar aproximativ 300 de dosare se află încă în analiză. Experții avertizează însă că numărul real al cetățeniilor acordate fraudulos ar putea fi semnificativ mai mare, ceea ce ar evidenția vulnerabilități serioase în sistemul de securitate al spațiului Schengen.

