Fostul președinte Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12:00, un miting „pașnic” pentru „apărarea democrației”, după ce rezultatele votului i-au surprins pe liderii PAS.

„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora, care sperau că va fi cu totul altul. Sperau că vor fi cu mult mai multe voturi în afara țării, în speranță că vor merge cu falsificări masive”, a declarat Dodon într-un briefing după închiderea secțiilor de vot pe teritoriul Republicii Moldova.

La briefing au participat, pe lângă Igor Dodon, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, și Constantin Starâș, membru al Partidului Comuniștilor, fără să fie prezent președintele PCRM, Vladimir Voronin. Dodon i-a mulțumit Irinei Vlah și partidului „Inima Moldovei”, afirmând că vor guverna împreună după ce se vor afla rezultatele finale.

Fostul președinte a reclamat mai multe încălcări atât în străinătate, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, adresându-se organelor de drept și instituțiilor de stat pentru a nu admite nereguli. „Noi nu vom admite destabilizări. Eu am copii în această țară. Am un băiețel care mâine trebuie să se ducă la școală”, a mai spus Dodon.

El a reiterat invitația către mai multe formațiuni politice, lideri de opinie și reprezentanți ai societății civile să participe la protestul pașnic, care va avea loc în fața Parlamentului, „fără drapele de partid”, pentru a apăra votul cetățenilor și a evita orice acte de destabilizare.