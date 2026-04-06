Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Fostul președinte Igor Dodon: Moldovenii „continuă să considere Rusia un stat prieten” al Chișinăului

Fostul președinte al Republicii Moldova susține că mulți cetățeni continuă să vadă Rusia drept partener strategic, în ciuda tensiunilor dintre Chișinău și Moscova.

Igor Dodon FOTO: Socialiștii.md

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, spune că percepția populației nu coincide cu direcția actualei guvernări de la Chișinău.

„La 34 de ani distanță, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova continuă să considere Rusia un stat prieten și un partener strategic, în pofida politicii deschis neprietenoase promovate de autoritățile aflate la putere”, a scris luni Dodon pe rețelele sociale, citat de TASS. Postarea a fost făcută la împlinirea a 34 de ani de relații diplomatice între Republica Moldova și Rusia.

Dodon a adăugat că „acest curs este impus de factori externi și nu are nicio legătură cu interesele reale ale țării și ale cetățenilor săi”.

Timp de patru ani, între 2016 și 2020, Igor Dodon a ocupat funcția de președinte al Republicii Moldova. În noiembrie 2020, el a pierdut alegerile prezidențiale în fața Maiei Sandu, scrie Mediafax.

Vrea reluarea relațiilor cu Rusia

Cunoscut pentru pozițiile sale apropiate de Rusia, fostul președinte al Moldovei susține că acțiunile autorităților de la Chișinău „subminează economia, distrug legăturile tradiționale și adâncesc diviziunile din societate”.

El a precizat că își dorește ca această politică „să fie revizuită în viitorul apropiat, iar relațiile cu Rusia, Comunitatea Statelor Independente (organizație formată în mare parte din foste republici sovietice n.r) și Uniunea Economică Eurasiatică (uniune condusă de Rusia n.r.) să fie restabilite”.

Relațiile cu Moscova, la minim istoric

După venirea la putere, în 2021, a președintei Maia Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate, Republica Moldova s-a orientat către Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia. Chișinăul s-a alăturat sancțiunilor împotriva Rusiei, iar zeci de diplomați ruși au fost expulzați din țară.

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat recent că relațiile dintre cele două state „au ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie”.

Rusia cere „relații prietenoase”

Ministerul rus de Externe a cerut adesea autorităților de la Chișinău să „renunțe la retorica de confruntare”, spunând că Moscova își dorește „relații prietenoase” cu Republica Moldova și exprimându-și îngrijorarea că Occidentul „ar folosi țara în scopuri anti-ruse”.

38% dintre moldoveni susțin aderarea la UE

Alegerile parlamentare din 2025 au menținut Partidul Acțiune și Solidaritate la guvernare, însă cu mai puține mandate decât în legislatura precedentă.

Sprijinul pentru integrarea europeană rămâne semnificativ în Republica Moldova, însă societatea este împărțită. Un sondaj realizat de platforma media Agora.md la finalul lunii martie arată că aproximativ 38% dintre moldoveni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă opinia publică rămâne împărțită în privința direcției geopolitice.

