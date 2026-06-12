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Lista finală a Guvernului Tomac. Cine intră în Cabinet și cine îl înlocuiește pe Adrian Papahagi la Cultură

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După negocieri intense, premierul desemnat Eugen Tomac a stabilit componența viitorului Cabinet, cu o modificare importantă apărută la Ministerul Culturii. Adrian Papahagi, care acceptase inițial preluarea portofoliului, s-a retras înainte de învestire și a fost înlocuit de Mihai Ghyka în lista finală a miniștrilor.

Eugen Tomac Foto: Mediafax
Eugen Tomac Foto: Mediafax

Cine sunt miniștrii propuși în Guvernul Tomac

La conducerea Executivului se va afla Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru.

Funcția de viceprim-ministru și ministru al Educației și Cercetării îi revine lui Sorin Costreie, în timp ce Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru vor ocupa pozițiile de viceprim-miniștri fără portofoliu.

Ministerul Afacerilor Interne va fi condus de Tiberiu Trifan, iar la Finanțe este propus Ionuț Simion. Portofoliul Transporturilor și Infrastructurii va fi preluat de Ionuț Mașala, în timp ce Ministerul Justiției va reveni lui Cosmin Soare-Filatov.

La Apărare este nominalizat Dănuț Sebastian Neculăescu, iar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ar urma să fie condus de Florin Duma. Pentru Ministerul Sănătății a fost propus Ștefan Dragosloveanu, iar la Agricultură și Dezvoltare Rurală, Nicolae Istudor.

Diplomatul Luca Niculescu este propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Carmen Moraru va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La Mediu, Apelor și Pădurilor este nominalizat Teodor Dulceață.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va fi condus de Diana Morar, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de Vladimir Ionaș.

După retragerea lui Adrian Papahagi, Ministerul Culturii va fi preluat de Mihai Ghyka, în timp ce Ministerul Energiei îi va reveni lui Andrei Covatariu.

infografic guvern tomac png

De ce a renunțat Adrian Papahagi la Ministerul Culturii

Retragerea lui Adrian Papahagi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări survenite în ultimele zile înainte de prezentarea oficială a Guvernului Tomac.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Papahagi a explicat că a fost contactat de premierul desemnat Eugen Tomac, fostul său coleg de partid, și că a acceptat oferta de a intra în viitorul Executiv. Ulterior însă, pe fondul disputelor și tensiunilor apărute în jurul procesului de formare a Guvernului, acesta și-a reconsiderat decizia.

„În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens. Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare”, a transmis profesorul clujean.

Ziele trecute, pemierul desemnat a vorbit și despre procesul de formare a echipei guvernamentale, precizând că este dispus să negocieze până în ultimul moment cu partidele implicate.

„Îmi doresc să merg la Palatul Victoria cu echipa pe care am propus-o, dar până în ziua depunerii programului de guvernare și a echipei, sunt dispus să discut oricând cu partidele și, acolo unde există exigențe bine justificate, să le analizăm. Aluzii sau insinuări nu sunt suficiente”, a mai spus Tomac.

Acesta a explicat și modul în care a fost alcătuită lista de miniștri, precizând că a apelat la recomandări din mai multe domenii profesionale și că nu a cunoscut personal toți candidații.

„Am solicitat asociațiilor patronale, medicilor, avocaților, tuturor categoriilor, să îmi propună persoane dispuse pentru o anumită perioadă de timp să-și părăsească activitatea și să vină în serviciul public”, a explicat premierul desemnat.

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