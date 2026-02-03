Partidele lui Ion Ceban și Igor Dodon pregătesc o alianță la Chișinău, avertizează puterea

Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, avertizează asupra unei alianțe politice aflate în pregătire între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, și Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune condusă de edilul Ion Ceban.

Potrivit Zinaidei Popa, semnalele privind o eventuală înțelegere politică au devenit evidente după ce socialiștii au anunțat că sunt gata să voteze bugetul municipiului, însă doar cu anumite condiții.

„A devenit clar că se pregătește o mare „nuntă” politică MAN–PSRM. Pentru noi a fost evident că era doar o chestiune de timp. Ceea ce trebuia demonstrat s-a demonstrat.Până acum a fost pregătit terenul pentru această înțelegere. În acest context, trebuie spus foarte clar: Chișinăul nu a mai văzut de mult timp atâta manipulare și mizerie în spațiul public. Când afirmi că ești deschis dialogului, trebuie să și discuți, nu doar să declari.Suntem în luna februarie și nici eu, nici colegii mei nu am fost contactați pentru o discuție reală despre buget. În schimb, noi am formulat public solicitările oamenilor, în timp ce alții negociază funcții pe sub masă”, a subliniat consiliera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune aflată la putere în Republica Moldova.

Discuții cu edilul Ion Ceban

Avertismentul a venit la scurt timp după ce Igor Dodon, liderul PSRM, împreună cu consilierii socialiști din Consiliul Municipal Chișinău, a anunțat că este gata să susțină bugetul Primăriei Chișinău, cu condiția modificării acestuia și reintroducerii compensațiilor pentru resursele energetice din perioada iernii, eliminate în 2024.

„Socialiștii sunt gata să voteze bugetul cu o condiție: oamenii trebuie să supraviețuiască iernii”, a menționat Igor Dodon.

Chișinăul nu are un buget aprobat pentru al doilea an consecutiv, situație calificată de liderul PSRM drept „inacceptabilă”.

„„Nu ne interesează funcțiile, ci rezolvarea rapidă a situației. Chișinăul este singura din cele 898 de localități din Moldova care nu are un buget aprobat pentru al doilea an consecutiv”, a subliniat acesta, sugerând că primarul municipiului Chișinău nu ar fi interesat de adoptarea documentului.

Anunțul socialiștilor a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, înaintea unei întrevederi dintre un reprezentant al PSRM și edilul Chișinăului.

Ion Ceban a confirmat discuția, precizând că a transmis Direcției finanțe concluziile întâlnirii și subliniind că este deschis dialogului cu toate fracțiunile din Consiliu.

,,Sunt gata să mă întâlnesc și cu reprezentanții PAS.Interesul meu este ca Chișinăul să se dezvolte, nu alte subiecte”, a completat acesta.

În același timp, Ion Ceban a acuzat atât PSRM, cât și PAS că blochează intenționat votarea bugetului din motive politice.

,,Bugetul nu este o monedă de schimb politic, așa cum cred ei.Este vorba despre locuitori și despre interesele lor, nu despre jocuri politice”, a notat primarul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Am solicitat o reacție la avertismentul privind posibila alianță dintre MAN și PSRM. Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, nu a oferit un punct de vedere separat, făcând trimitere la declarațiile publice ale edilului. La rândul lor, socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău au negat existența unei înțelegeri politice.