Directoarea unei școli din Buzău, prinsă când lua o mită de 10.000 de lei după ce a oferit contracte de achiziții

Directoarea unei școli gimnaziale din județul Buzău a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Anchetatorii susțin că femeia, cercetată pentru luare de mită, ar fi solicitat anterior de la aceeași persoană suma de 2.000 de euro în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

„În data de 10.06.2026 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IPJ Buzău au organizat şi prins în flagrant pe inculpata, director al Şcolii Gimnaziale din comuna (...), judeţul Buzău, în timp ce primea suma de 10.000 lei cu titlu de mită de la martorul”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetei, directoarea ar fi cerut în luna aprilie suma de 2.000 de euro de la persoana respectivă, după ce, în decembrie 2025, școala pe care o conducea a încheiat cu aceasta două contracte de achiziții publice în valoare totală de 50.100 lei.

„Anterior, la data de 18.04.2026, solicitase de la aceeaşi persoană suma de 2.000 euro, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a faptului că în cursul lunii decembrie 2025, aceasta a încheiat cu martorul două contracte de achiziţii publice având o valoare totală de 50.100 lei”, se arată în comunicatul Parchetului.

După flagrant, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut arestarea preventivă.

„La data de 11.06.2026 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat Tribunalului Buzău luarea măsurii arestării preventive (...), instanţa de judecată dispunând măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile”, au precizat anchetatorii.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorilor.